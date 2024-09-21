Sürücülerin En Çok Memnun Kaldığı Otomobiller Ortaya Çıktı!

Sürücülerin en memnun kaldığı otomobiller belli oldu. Consumer Reports son paylaştığı raporda 2024 yılının en memnun kaldığı modelleri gözler önüne sererken; Hyundai, Kia, Ford ve Mazda gibi markalar ön plana çıktığını görüyoruz. İşte ayrıntılar!

En Çok Memnun Kalınan Otomobiller

Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre Consumer Reports'un raporundaki modeller performans, verimlilik, konfor ve güvenlik gibi birçok alanda değerlendirildi.

İşte sürücülerin en çok memnun kaldığı modeller;

Hyundai Ioniq 6 – Memnuniyet oranı: %81

– Memnuniyet oranı: %81 Kia Telluride – Memnuniyet oranı: %82

– Memnuniyet oranı: %82 Ford Maverick Hibrit – Memnuniyet oranı: %83

– Memnuniyet oranı: %83 Rivian R1S – Memnuniyet oranı: %84

– Memnuniyet oranı: %84 BMW X5 – Memnuniyet oranı: %85

– Memnuniyet oranı: %85 Lexus NX Hibrit – Memnuniyet oranı: %87

– Memnuniyet oranı: %87 Mazda MX-5 – Memnuniyet oranı: %88

– Memnuniyet oranı: %88 Rivian R1T – Memnuniyet oranı: %88

– Memnuniyet oranı: %88 Chevrolet Corvette – Memnuniyet oranı: %93