Sürücülerin En Çok Memnun Kaldığı Otomobiller Ortaya Çıktı!
Consumer Reports, son raporunda 2024 yılında sürücülerin en memnun kaldığı otomobilleri paylaştı. İşte liste!
Sürücülerin en memnun kaldığı otomobiller belli oldu. Consumer Reports son paylaştığı raporda 2024 yılının en memnun kaldığı modelleri gözler önüne sererken; Hyundai, Kia, Ford ve Mazda gibi markalar ön plana çıktığını görüyoruz. İşte ayrıntılar!
En Çok Memnun Kalınan Otomobiller
Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre Consumer Reports'un raporundaki modeller performans, verimlilik, konfor ve güvenlik gibi birçok alanda değerlendirildi.
İşte sürücülerin en çok memnun kaldığı modeller;
- Hyundai Ioniq 6 – Memnuniyet oranı: %81
- Kia Telluride – Memnuniyet oranı: %82
- Ford Maverick Hibrit – Memnuniyet oranı: %83
- Rivian R1S – Memnuniyet oranı: %84
- BMW X5 – Memnuniyet oranı: %85
- Lexus NX Hibrit – Memnuniyet oranı: %87
- Mazda MX-5 – Memnuniyet oranı: %88
- Rivian R1T – Memnuniyet oranı: %88
- Chevrolet Corvette – Memnuniyet oranı: %93
Togg'a Yerli Rakip! Honda'nın Otomobil Fabrikasını Satın Alan Habaş'tan Dev Yatırım
Honda'nın Gebze'deki otomobil fabrikasını satın almasıyla gündem olan Habaş Otomotiv'den otomobil üretimine dev yatırım.
Peki siz listedeki otomobillerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!