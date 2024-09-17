Togg'a Yerli Rakip! Honda'nın Otomobil Fabrikasını Satın Alan Habaş'tan Dev Yatırım

Bundan birkaç yıl önce Honda'nın Gebze'deki otomobil fabrikasını satın almasıyla gündeme gelen Habaş Otomotiv, gündeme bomba gibi bir haberle düştü. Uzun zamandır otomobil üretmek için çalışma ve faaliyetler yürüten şirket, ticari ve binek araç üretiminde yaklaşık 1 milyar Euro değerinde yatırıma hazırlanıyor. İşte detaylar!

Honda'nın Otomobil Fabrikasını Satın Alan Habaş Otomotiv'den Dev Yatırım

2021 yılında Honda'nın fabrikasını satın almasıyla gündeme gelen Habaş Otomotiv'in Genel Müdürü Hüseyin Urkun, katıldığı bir etkinlikte şirketin gelecek planlarına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Herkes Gebze'deki fabrikada hareket beklerken, asıl çalışma ise Manisa'dan geldi.

Duna Gazetesi'nin haberine göre Hüseyin Urkun, Manisa'da organize sanayi bölgesinde 100 bin metrekarelik bir alanda seri üretim için fabrika kurduklarını açıkladı. Söz konusu fabrikanın 2025’in başında seri üretime geçeceğini belirten Urkun, Honda fabrikasının da bu operasyonda kritik bir rol oynayacağını söyledi.

Şimdiye kadar yaptıkları yatarımın 200-300 milyon Euro seviyesinde olduğunu belirten iş insanı, ticari araçlar da eklendiğinde toplam yatırımın 1 milyar Euro'ya ulaşacağını ifade etti. Şirket şu an için sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı binek araç üzerinde çalışıyor. Söz konusu araçlar hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli versiyonlarıyla gelecek.

Hüseyin Urkun'un açıklamasına göre araçların duyurusu ise 2025'in son aylarında gerçekleşecek. Oldukça büyük hedefleri olan şirket, Honda fabrikasını da büyütüyor. Urkun bu konuda, "Daha önce Honda'dan aldığımızda 50 bin kapasiteydi. Şimdi 75-100 bin arasına çıkarıyoruz kapasiteyi. Tüm bantları yeniliyoruz şu anda. Manisa'da da hafif ticari dahil 20 bin adet ticari araç üretim kapasitesi olacak" dedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Habaş Otomotiv'in yatırımları nasıl sonuçlar verecek? Togg ile kıyaslandığında şirket başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın.