Akıllı Saat Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! En Çok Satanlar Açıklandı

Akıllı saatler, günümüz teknoloji dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda. Her ne kadar kablosuz kulaklıklar kadar "olmazsa olmaz" görülmese de rekabetin yoğun olduğu bir pazara sahip. Peki sektörde en büyük üreticiler hangileri? En çok satan akıllı saat markaları belli oldu.

En Çok Satan Akıllı Saat Üreticileri

Teknoloji pazar araştırma şirketi Canalys, 2025’in ilk çeyreğine ilişkin akıllı saat pazarı raporunu yayımladı. Buna göre yılın ilk üç ayında toplam 46,6 milyon sevkiyat gerçekleşti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışların yüzde 13 arttığını gösteriyor.

Çin merkezli Xiaomi, yüzde 18,7’lik pazar payıyla zirveye adını yazdırmayı başardı. Şirket, üç aylık dönemde 8,7 milyon akıllı saat sevkiyatı gerçekleştirdi ve pazarda yüzde 44 gibi dikkat çekici bir büyüme yaşadı.

Apple ise 7,6 milyon sevkiyatla pazarın yüzde 16,3'ünü elinde tutuyorken, onu 7,1 milyon satış ve yüzde 15,1 pazar payıyla Huawei takip ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise aynı dönemde 4,9 milyon akıllı saat satışıyla pazarın yüzde 10,6’sını elinde tutmayı başardı. Şirket, geçen yıla göre yüzde 74’lük etkileyici bir büyüme ile dikkatleri üzerine çekti.

En çok satan akıllı saat üreticileri şu şekilde sıralandı;

Marka Q1 2025 Sevkiyat (milyon) Q1 2025 Pazar Payı (%) Yıllık Büyüme (%) Xiaomi 8.7 18.7 44 Apple 7.6 16.3 5 Huawei 7.1 15.1 36 Samsung 4.9 10.6 74 Garmin 1.8 3.9 10 Diğer 16.5 35.4 -10 Toplam 46.6 100.0 13

Bu tabloya bakınca Apple’ın büyümeye devam ettiğini ama rakiplerine kıyasla çok daha yavaş bir ivmeyle ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı saat kullanıyor musunuz, eğer kullanıyorsanız markası ne? Yorumlarda buluşalım.