Bu Marka Liderliği Bırakmıyor! En Çok Satan Bilgisayar Üreticileri Açıklandı

Bilgisayar pazarındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Markalar, zirveye çıkmak için yenilikçi stratejiler geliştirirken bu hamleler en çok satan üreticiler listesini sürekli olarak yeniden şekillendiriyor. Son olarak 2025'in ilk çeyreğine ait en çok satan bilgisayar markaları sıralaması belli oldu. İşte liste!

En Çok Satan Bilgisayar Markaları

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint tarafından paylaşılan rapora göre yılın ilk çeyreğinde toplamda 61.4 milyon bilgisayar satıldı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 57.5 milyondu.

En çok satan bilgisayar üreticisi ise yüzde 25 pazar payıyla Lenovo oldu. Uzun bir süredir liderlikten düşmeyen bu şirketin ardından HP ve Dell sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 16 ile ikinci ve üçüncü. Apple ise yüzde 10 ile dördüncüyken, onu yüzde 6 payıyla ASUS takip ediyor. Geriye kalan yüzde 22'lik kısım ise diğer markalara ait.

2025'ün birinci çeyreğinde en çok satan bilgisayar markaları şu şekilde sıralandı;

Marka 2024 1. Çeyrek (%) 2025 1. Çeyrek (%) Lenovo 24.0 25.0 HP 21.0 21.0 Dell 16.0 16.0 Apple 9.0 10.0 ASUS 6.0 6.0 Diğerleri 24.0 22.0 Toplam 57.5 61.4

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