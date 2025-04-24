Bilgisayar Toplamak Hayal Olabilir: Anakart Fiyatları Yakında Uçacak

Son beş yılda anakart fiyatları neredeyse uçuşa geçti. 2020 öncesine göre Intel anakartlarının ortalama satış fiyatı %40 artarken, AMD tarafında da %35'e varan zamlar dikkat çekmişti. Şimdi ise bu fiyatların daha da yukarı çıkacağı konuşuluyor.

Kulaktan kulağa yayılan bilgilere göreanakart pazarının devleri ASUS, MSI ve Gigabyte, ürünlerine yeni bir zam yapacak. Her ne kadar firmalardan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bu tip fiyat güncellemeleri genellikle sessiz sedasız yapılır. Dolayısıyla yakın gelecekte raflardaki etiketlerin değiştiğini görmek sürpriz olmayacaktır.

Zamlar Neden Oluyor? Ne Zaman Hayata Geçecek?

Bu zam dalgasının ne zaman hayata geçeceği tam olarak bilinmese de, şimdilik yeni nesil AMD ve Intel 800 serisi anakartların doğrudan etkileneceği tahmin ediliyor. Yani zaten pahalı olan modeller, yakın zamanda daha da erişilmez hale gelebilir.

Fiyat artışlarının ardındaki nedenler açıkça belirtilmese de, birkaç farklı etkenin bu tabloya katkı sağladığı düşünülüyor. Bunlardan ilki, üretim maliyetlerinin artması. Gelişmiş teknolojilere geçişle birlikte daha kaliteli bakır kullanımı, PCIe 5.0 ve USB4 gibi yeni standartların entegrasyonu üretim sürecini hem daha karmaşık hem de daha maliyetli hale getirdi. İşçilik ücretlerindeki yükseliş de eklenince, firmalar kaçınılmaz olarak fiyatlara zam yapma yoluna gidiyor.

ABD Vergileri Etki Ediyor

Zaten 300 dolar seviyesinin üstüne çıkan AMD'nin AM5 platformundaki uygun fiyatlı modeller bile artık "bütçe dostu" olmaktan çıkmış durumda. Intel'in LGA 1700 soketi hâlâ yaygın şekilde kullanılsa da, yeni nesil LGA 1851'li anakartların fiyatlarının da bu zamdan nasibini alması bekleniyor.

Bir diğer etken ise küresel ticaret dengeleri. Özellikle ABD'nin Çin'den gelen anakart ve ekran kartlarına uyguladığı vergi muafiyetini bitirmesi gündemde. Hal böyleyken Çin merkezli üretim firmaları zam yapmaya zorlanabilir.