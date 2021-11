En Çok Satan Nintendo Switch Oyunları Belli Oldu

En çok satan Nintendo Switch oyunları paylaşıldı. Listenin ilk sırasında bir Mario oyunu yer alıyor. Ayrıca 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaç adet Nintendo Switch taşınabilir oyun konsolunun satıldığı da belli oldu. Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

En Çok Satan Nintendo Switch Oyunları Listesi

Mario Kart 8 Deluxe: 38,74 milyon adet Animal Crossing: New Horizons: 34,85 milyon adet Super Smash Bros. Ultimate: 25,71 milyon adet The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 24,13 milyon adet Pokemon Sword/Pokemon Shield: 22,64 milyon adet Super Mario Odyssey: 21,95 milyon adet Super Mario Party: 16,48 milyon adet Pokemon: Let’s Go, Pikachu!/Pokemon: Let’s Go, Eevee!: 13,83 milyon adet Splatoon 2: 12,68 milyon adet Ring Fit Adventure: 12,21 milyon adet

Japonya merkezli Nintendo, Switch isimli taşınabilir oyun konsolu ile ilgili bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan taşınabilir oyun konsolu, 30 Eylül 2021 tarihine kadar toplamda 92,87 milyon adet sattı.

Nintendo Switch ulaştığı satış miktarı ile birlikte NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Game Boy Advance, 3DS ve Wii U isimli oyun konsollarını geçmeyi başardı. Taşınabilir oyun konsolu, 101,63 milyon adet satan Wii'nin satış miktarına da oldukça yaklaştı.

Şirket ayrıca en fazla satan Nintendo Switch oyunlarına ilişkin bir liste paylaştı. Karting yarış oyunu Mario Kart 8 Deluxe, 38,74 milyon adet satarak Nintendo Switch isimli taşınabilir oyun konsolunun en çok satan oyunu olmayı başardı.

Nintendo tarafından geliştirilen Animal Crossing: New Horizons, paylaşılan listenin ikinci sırasında yer aldı. 20 Mart 2020 tarihinde çıkışını gerçekleşitren video oyunu, 34,85 milyon adet sattı. Birçok ödülün sahibi olan yaşam simülasyonu, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında Animal Crossing: New Horizons bulunuyor. Kısa sürede çok büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran video oyunu, 25,71 milyon adet sattı. Dövüş türündeki yapım, çeşitli oyun modlarına sahip.

Dördüncü sırada 24,13 milyon adet ile The Legend of Zelda: Breath of the Wild yer alırken beşinci sırada ise 22,64 milyon adet ile Pokemon Sword/Pokemon Shield konumlandı.