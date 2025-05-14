Zirve Şaşırtmadı! En Çok Satan Tablet Üreticileri Açıklandı

Tablet pazarındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Markalar, zirveye ulaşmak için kıyasıya bir mücadele içinde. Kısa süre önce açıklanan veriler ise en büyük tablet üreticilerini gözler önüne serdi. Peki hangi marka birinci oldu? İşte en büyük tablet üreticileri!

En Büyük Tablet Üreticileri

Teknoloji pazar araştırma şirketi Canalys, 2025'in birinci çeyreğinde en çok satan tablet markalarını açıkladı. Paylaşılan verilere baktığımızda zirvede Apple'ı görüyoruz. 13.75 milyon satış gerçekleştiren şirket, pazarın yüzde 37.3'ünü elinde tutuyor.

Güney Kore merkezli Samsung ise 6.63 milyon satışla yüzde 18 pazar payına sahipken, onu 3.07 milyon sevkiyatla Xiaomi takip ediyor. Çinli üretici ise pazarın yüzde 8.3'üne hakim. Akabinde Lenovo ve Huawei sırasıyla 2.54 milyon ve 2.39 milyon satışla dördüncü ve beşinci.

Toplam Satışlar 35 Milyonu Aştı

Verilere göre birinci çeyrekteki toplam satışlar ise 36.83 milyon seviyesinde. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 33.95 milyondu. Detaylı verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En çok satan tablet üreticileri şu şekilde sıralandı;

Marka 2025 1. Çeyrek Satışları 2025 1. Çeyrek Pazar Payı 2024 1. Çeyrek Satışları 2024 1. Çeyrek Pazar Payı Apple 13.75 milyon 37.3% 12.06 milyon 35.5% Samsung 6.63 milyon 18.0% 7 milyon 20.6% Xiaomi 3.07 milyon 8.3% 1.97 milyon 5.8% Lenovo 2.54 milyon 6.9% 2.13 milyon 6.3% Huawei 2.39 milyon 6.5% 2.73 milyon 8.1% Diğer 8.45 milyon 22.9% 8.05 milyon 23.7% Toplam 36.83 milyon​ 100.0% 33.95 milyon 100.0%

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