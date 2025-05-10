Bu Tablet Çok Konuşulur: OnePlus Pad 2 Pro'nun Neredeyse Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus, bugüne kadarki en güçlü tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu tablet, uzun zamandır merakla beklenen OnePlus Pad 2 Pro. Tanıtım için geri sayım başlamışken cihazın dikkat çeken teknik özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Beklenen OnePlus Pad 2 Pro Özellikleri

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station (DCS) tarafından paylaşılan bilgilere göre OnePlus, Pad 2 Pro'yu ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkaracak. Bu bağlamda son sızıntı da söz konusu Asya ülkesinden geldi.

İddialara göre yeni tablet, 13.2 inç büyüklüğünde ve 3.4K çözünürlüğünde, 144 Hz yenileme hızına sahip LCD ekrana sahip olacak. Ekranın büyüklüğü selefinde 12.6 inç seviyesindeydi. Bu, belirgin bir artış anlamına geliyor. Öte yandan cihazın Qualcomm'un üst seviye yonga seti Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alması bekleniyor.

12.140 mAh kapasitesinde büyük bir bataryadan güç çekecek model, 67W kablolu hızlı şarjdan beslenecek. Ayrıca 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM seçenekleri olacakken, depolama bakımından ise 256 GB / 512 GB opsiyonları sunulacak. Daha önceki söylentilerde 1 TB'lık versiyon da olacağı iddia ediliyordu ancak görünen o ki şirketin böyle bir planı yok.

Son olarak OnePlus Pad 2 Pro için Derin Deniz Mavisi (Deep Sea Blue) ve Buzul Gümüşü (Glacier Silver) şeklinde iki renk seçeneği ile çıkacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ve Apple iPad Pro gibi üst düzey tablet modelleriyle rekabet edecek OnePlus Pad 2 Pro için şu anlık tüm bilgiler bunlardan ibaret. Tanıtım tarihi ise belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Modelden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.