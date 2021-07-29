En Çok Satan Telefon Markaları Açıklandı: Xiaomi Şov Yaptı

En çok satan telefon markaları 2021'in ikinci çeyreği için belli oldu. Uzun zamandır yükselişte olan Xiaomi, Apple'ı geçerek listenin ikinci sırasına yerleşti.

Araştırma firması Counterpoint Research'ün son rakamlarına göre Xiaomi, şu anda dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi ve Apple'ı ilk kez geride bıraktı. Rakamlar, başka bir araştırma firması olan Canalys'in daha önce bildirdiklerini yansıtıyor. iPhone üreticisi 2021'in ikinci çeyreği için rekor sevkiyatlar görmesine rağmen, Samsung bir numaralı ve Xiaomi iki numaralı sırayı korudu.

Son rapora göre küresel akıllı telefon gönderileri, çeyrek bazda yüzde 7 azaldı. Bunun birincil nedeni, Covid-19 kısıtlamalarının Asya ve Avrupa genelinde uzatılması. Yıllık bazda bakıldığında ise sevkiyatlar yüzde 19 arttı. Counterpoint Araştırma Direktörü Tarun Pathak, bulgular hakkında şunları söyledi:

"Samsung en üst sırayı korurken, pazar payı düştü. Sevkiyatlar; Hindistan, Orta ve Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi bazı kilit bölgelerindeki zayıf talep ve Vietnam'daki Covid-19'un yarattığı üretim kesintisi nedeniyle düştü. Xiaomi; Çin, Güneydoğu Asya ve Avrupa'daki pazar payını artırabildiği için şimdiye kadarki en iyi çeyreğine sahipti.

En çok satan telefon markaları 2021'de değişti mi?

Samsung'un üç aylık sevkiyatları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 24 azalarak 57,9 milyon adede ulaştı. Apple'ın akıllı telefon sevkiyatları üç aylık bazda yüzde 18 düşmesine rağmen 48,9 milyon sevkiyata ulaştı ve iPhone 12 serisine olan yüksek talep sayesinde büyüme kaydetti.

Kıdemli analist Harmeet Singh Walia'ya göre Apple, iPhone 12 serisinin güçlü performansı ve gecikmeli lansman nedeniyle önceki çeyreğe göre rekor ilk çeyrek gelir payı elde etti. ABD ve Avrupa gibi ülkelerde üst düzey varyantı Pro Max'in popülaritesi de Apple'ın gelir artışını hızlandırdı.

Bu arada iki numaralı oyuncu Xiaomi yüzde 8 büyüme kaydederken, sevkiyatları yıllık bazda yüzde 98 arttı. Counterpoint'e göre Redmi 9, Note 9 ve Note 10 serilerine olan güçlü talep büyümeye yardımcı oldu.

Oppo ve vivo, sevkiyatların düştüğünü gördü. Bununla birlikte hem Oppo hem de vivo hala en iyi beş küresel akıllı telefon satıcısı arasında yer alıyor.

Walia, Xiaomi gibi oyuncuların büyük bir şekilde büyümesinin bir nedeni olarak Huawei'nin yokluğuna dikkat çekti. "Xiaomi, OPPO ve vivo, Huawei'nin küresel payını ve Çin'deki önemli 5G alımını ele geçirmesine yardımcı olarak bu çeyrekte rekor sevkiyatlar ve gelirler kaydetti. Sırasıyla Mi 11, Find ve X60 gibi amiral gemisi serileri bu artışı sağladı" dedi.