Birinci Apple veya Samsung Değil! Lider Telefon Markaları Açıklandı

Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Markalar, liderlik koltuğuna oturmak için yoğun mesai harcarken, kullanıcıların ilgisini çekebilmek adına ürün yelpazelerini sürekli olarak genişletiyor. Giriş segmentten amiral gemisi modellere kadar her fiyat aralığında yeni cihazlar tanıtılıyor ve pazara sürülüyor.

Kısa süre önce ise teknoloji araştırma ve analiz şirketi IDC (International Data Corporation), Hindistan akıllı telefon pazarına dair yeni raporunu paylaştı. Raporda 2025’in ikinci çeyreğinde en çok satış yapan üreticiler, pazar payları ve yıllık bazdaki değişim oranları açıklandı. İşte en çok satan akıllı telefon üreticileri...

En Çok Satan Akıllı Telefon Üreticileri (2025 - 2. Çeyrek)

Verilere göre vivo, yüzde 19’luk pazar payıyla zirvedeki yerini koruyor. Şirket geçen yılın aynı döneminde de lider konumdaydı ve bu yıl yüzde 23,5’lik dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Listenin ikinci sırasında ise yüzde 14,5 pazar payıyla Samsung yer alıyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi, yıllık bazda yüzde 21 oranında büyüme sergiledi.

OPPO yüzde 13,4 pazar payıyla üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 9,7 ile Realme, yüzde 9,6 ile Xiaomi, yüzde 8 ile Motorola ve yüzde 7,5 ile Apple izledi. Listenin devamında ise yüzde 4,3 ile iQOO, yüzde 3,8 ile Poco ve yüzde 2,5 ile OnePlus yer alarak ilk on içindeki diğer markalar arasına girdi.

2025'in ikinci çeyreğinde Hindistan'da en çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı: