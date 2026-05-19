OLED Ekrana Sahip Yeni Xiaomi Telefon Geliyor! Fiyatı Sızdırıldı

Xiaomi, kısa bir süre önce yeni akıllı telefonu Xiaomi 17T'nin tanıtım tarihini açıkladı. Aradan çok geçmeden ilgili modelin fiyatı sızdırıldı. Bu sızıntı, cihazın Türkiye fiyatı hakkında da önemli bir ipucu sağlarken diğer yandan akıllı telefonun çok merak edilen özellikleri de açıklığa kavuştu. Bu özellikler, önceki sızıntılarla uyumlu görünüyor.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17T'nin fiyatı hangi depolama alanının tercih edildiğine bağlı olarak değişiklik gösterecek. Sızıntıya göre 256 GB depolama sunan sürümü 51.625 ruble (33 bin 106 TL), 512 GB depolama sunan versiyonu ise 54.537 ruble (34 bin 973 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Tabii, burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ruble üzerinden yapılan doğrudan döviz çevirme işlemi telefonun nihai Türkiye fiyatını bize sağlamaz. Dolayısıyla bu fiyatı Türkiye'ye göre yorumlamak gerekiyor.

Bunu ve diğer sızıntıları göz önünde bulundurarak vergisiz başlangıç fiyatının 33 bin 40 TL olacağını söyleyebiliriz. Türkiye'de satışa sunulduğundaysa vergilerle birlikte 65 bin TL civarı bir fiyat etiketi kullanıcıları karşılayacaktır. Tabii, Xiaomi'nin yerel fiyatlandırma uygulayabileceğini de unutmamak gerekiyor. Böyle bir durumda daha uygun fiyatlı hâle gelebilir.

Xiaomi 17T Türkiye'de Satılacak mı?

Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T şu an Türkiye'de satışta. Bunu göz önüne alarak Xiaomi 17T'nin de tanıtımından bir süre sonra Türkiye'ye gelebileceğini söylemek mümkün. Tabii ki şimdiye kadar konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Dolayısıyla planların değişiklik gösterebileceğinin altını çizmek gerekiyor.

Xiaomi 15T şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Xiaomi 17T'nin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Elbette ki şirketin henüz resmî açıklamada bulunulmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini de vurgulamakta fayda var.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T, 28 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri, fiyatı, renk seçenekleri ve tasarımı açıklığa kavuşacak. Bu arada hatırlatmak gerekirse Xiaomi 15T de geçen yılın Eylül ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla markanın iki model arasındaki süreyi kısa tutmak istediğini görüyoruz.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Dimensity 8500 Ultra Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Xiaomi 17T, Dimensity 8500 Ultra işlemcisine sahip olacak. Daha önce POCO X8 Pro'da da gördüğümüz bu işlemci, Zenless Zone Zero'yu yüksek ayarlarda oynadığınızda ortalama olarak 59 FPS almanızı sağlıyor. Benzer ayarlarda Genshin Impact'te ise 50-60 arasında değişen FPS görebiliyorsunuz.

Xiaomi 17T Kaç mAh Batarya ile Gelecek?

Akıllı telefon, 6.500 mAh batarya kapasitesi sunacak. Öte yandan 67W hızlı şarj desteği sunacak. Bu sayede cihaz oldukça uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanılabilecek. Şarj hızı da bataryaya göre ideal. Yani şarjın tamamlanması için saatlerce bekleme gibi bir zorunluluğunuz olmayacaktır.

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Cihaz, 6,59 inçlik OLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile ileri düzey ekran deneyimi sağlayacak. OLED ekran sayesinde canlı ve doygun renkler elde edeceğiniz için seyir deneyimi üst seviyeye çıkacaktır. Bunun farkını oyunlarda da net şekilde hissedeceksinizdir. Benzer şekilde yüksek yenileme hızı da desteklenen oyunlarda size akıcı bir deneyim sunacaktır.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T'nin çok yüksek bir fiyata sahip olacağını düşünmüyorum. Xiaomi'nin yerel fiyatlandırma uygulaması ile erişilebilir bir fiyat aralığında olacaktır. Böylece Türkiye'deki kullanıcılar da bütçesini çok zorlamadan PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve benzeri oyunları yüksek ayarlarda rahatlıkla oynayacaktır. Ayrıca yoğun güç gerektiren uygulamaları kullanırken de sorun yaşamayacaktır.