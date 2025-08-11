Honor'dan 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde dev bataryalı bütçe dostu telefon Play 10C'yi duyuran Honor, yeni bir tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefonun bataryası ve işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon devasa batarya ile gelecek.

Honor Dev Bataryalı Telefon Geliştiriyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor'un yeni telefonu 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonu sık sık şarj etme derdini ortadan kaldırarak kesintisiz bir kullanım sunacak. Böylece üst düzey deneyim elde edilecek.

Telefon gücünü Dimensity 8500'ten alacağı iddia edildi. Henüz duyurulmayan işlemcinin 4 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. Dimensity 8500'ün mimarisinde bir önceki model olan Dimensity 8400'e kıyasla bir değişiklik olmasa da Mali-G720 GPU'su sayesinde daha üstün bir oyun deneyimi sunması bekleniyor.

Yeni işlemcinin AnTuTu Benchmark testinde 2 milyonun üzerinde puan alacağı tahmin ediliyor. Yeni telefonun ismi henüz açıklanmadı ancak Power serisine ait bir model olabileceği tahmin ediliyor. Nisan ayında tanıtılan Honor Power'da 8000 mAh batarya tercih edilmişti.

6,7 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip telefon 120Hz yenileme hızı ile gelebilir. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.

Honor'un Yeni Telefonu Ne Zaman Çıkacak?

Honor marka yeni telefonun 2025 yılının aralık ayında veya 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.