Xiaomi'nin 200 MP Kameralı Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi'nin güçlü özelliklere sahip yeni amiral gemisi 17 Max için artık geri sayım başladı. Daha önce tanıtım tarihi ve bazı temel özellikleri paylaşılan akıllı telefon son olarak performans testlerinde göründü. Peki Xiaomi 17 Max kullanıcılara neler sunacak? İşte ayrıntılar!

Xiaomi 17 Max Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Xiaomi 17 Max kısa süre önce 2605EPN8EC model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 3.750 ve çok çekirdekli testlerden ise 11.674 puan almayı başardı. Bu gelişme cihazın işlemcisi başta olmak üzere bazı özelliklerini dolaylı yoldan da olsa doğruluyor.

Xiaomi 17 Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İşleitm Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Max İşlemcisi Ne Olacak?

Geekbench verilerine göre Xiaomi 17 Max'te Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci kullanılacak. Halihazırda Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi amiral gemilerinde kullanılan yonga 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi diyebiliriz. Bu da 4 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısındığı, daha az güç tükettiği ve daha yüksek performans sunduğu şeklinde yorumlanabilir.

Oyun performansında da üst seviye bir deneyim sunan işlemci PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani tüm mobil oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Xiaomi 17 Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Geçmiş raporlara göre akıllı telefonda 6,9 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan OLED bir mevcut olacak. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda akıcı bir oyun deneyimi elde edebilecekler. Bunun yanı sıra OLED teknolojisi ise siyah renkleri en gerçekçi tonuyla gösterebiliyor.

Xiaomi 17 Max Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Önde ise 50 megapiksellik bir kamera yer alacak. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak geçen aylarda satışa çıkan Xiaomi 17 Ultra'da 50 megapiksel ana, 200 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörleri tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Max Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 8.000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkacak. Xiaomi 17 Ultra'da ise 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir batarya kullanılmıştı. Yani yeni model hem şarj hızlarında hem de kullanım sürelerinde daha başarılı olacak.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 Max 21 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte piyasaya sürülecek. Bu etkinlikle birlikte cihazın tüm özelliklerini, fiyatını ve tasarımını öğrenebileceğiz. Bununla birlikte şirket halihazırda ülkemizde Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra gibi telefonları sattığından yaklaşan 17 Max'in de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması kuvvetle muhtemel.

Xiaomi 17 Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Max'in fiyatıyla ilgili şu ana dek herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat Xiaomi 17'nin 74.499 TL ve Xiaomi 17 Ultra'nın ise 119.999 TL'den satıldığını düşünürsek 90 ila 100 bin TL arasında bir fiyata sahip olması pek de sürpriz olmaz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17 Max'in performans testi sonuçları tam anlamıyla bir amiral gemisi telefonu olduğunu gösteriyor. Bunun dışında sızdırılan özellikleri arasında en çok ilgimi çeken bataryası oldu diyebilirim. Zira daha önce de belirttiğim gibi markanın amiral gemisi telefonları Xiaomi 17 Pro Max ve 17 Ultra'dan bile daha büyük bir bataryaya sahip. Bu da kullanıcıların sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdinin olmayacağını gösteriyor.