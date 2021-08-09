En Çok Satan TV Markaları Belli Oldu

2021 yılının ilk yarısında en çok satan TV markaları açıklandı. Yayımlanan rapora göre bu yılın ilk yarısında toplamda 98,3 milyon adet akıllı televizyon satıldı. Bu, akıllı televizyon pazarının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 6,8 oranında büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Rapor ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Çok Satan TV Markaları Neler?

Samsung - 20.8 milyon LG - 13.1 milyon TCL - 11.4 milyon HiSense - 8.4 milyon Xiaomi - 5.4 milyon Sony - 4.1 milyon Vizio - 3.3 milyon Philips + AOC - 3.2 milyon Vizio - 3 milyon Sharp - 2.7 milyon

Avi Cloud (AVC), 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşen televizyon satışlarına ilişkin bir rapor yayımladı. Paylaşılan raporda ayrıca söz konusu döneme ait bazı istatistiki bilgiler de bulunuyor. bu yılın ilk yarısında toplamda 98.3 milyon adet akıllı televizyon satıldı. Bu, akıllı televizyon pazarının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 6,8 oranında büyüdüğünü gösteriyor.

Yayımlanan rapora göre bu yılın ilk yarısında dünya genelinde toplamda 2.7 milyon adet OLED televizyonu satıldı. Bu, 2021 yılının ilk yarısında tüketicilerin OLED TV'lere geçiş yaptığını gözler önüne seriyor. Peki, en çok televizyon satışı gerçekleştiren markalar listesinin ilk sırasında hangi şirket yer aldı?

2021 yılının ilk yarısında en fazla satan televizyon markaları listesinin ilk sırasında Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung yer almayı başardı. Samsung, bu yılın ilk yarısında toplamda 20.8 milyon adet televizyon satmayı başardı. Büyük bir başarının altına imza atan teknoloji devi, TV satışlarını bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,9 oranında arttırdı.

AVC tarafından paylaşılan listenin ikinci sırasında Güney Kore merkezli teknoloji devi LG konumlandı. Şirket, 13.1 milyon adet civarında satış gerçekleştirdi. TCL ise 11.4 milyon adet TV satışı gerçekleştirerek üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırada Çin merkezli HiSense şirketi yer aldı. Şirketin 8.4 milyon adet televizyon satışı yaptığı açıklandı. Beşinci sırada ise Xiaomi isimli teknoloji devi bulunuyor. Çinli şirket bu yılın ilk yarısında 5.4 milyon adet satış yaptı.