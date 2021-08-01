En Çok Beklenen Diziler ve Filmler Açıklandı! (Ağustos 2021)

2021 yılının ağustos ayında çok sayıda dizi ve film yayımlanacak. Peki, en çok beklenen diziler ve filmler neler? TV Time uygulaması tarafından paylaşılan rapor ile birlikte izleyicilerin en fazla beklediği diziler ve filmler listesi belli oldu.

En Çok Beklenen Diziler Listesi

What If...? (Disney+)

Nine Perfect Strangers (Hulu)

Only Murders in the Building (Hulu)

Heels (Starz)

Reservation Dogs (Hulu)

American Horror Story (NBC)

Brooklyn Nine-Nine (FX)

Titans (HBO Max)

See (Apple TV+)

Modern Love (Amazon Prime Video)

TV Time tarafından paylaşılan bir rapor ile beraber izleyicilerin en çok beklediği yapımlar belli oldu. Aktarılan bilgilere göre izleyicilerin en fazla beklediği diziler listesinin ilk sırasında What If...? yer aldı. Marvel evreninde geçen animasyon dizisi, Marvel Sinematik Evreni (MCU) yapımlarında işlenen konuların farklı yönlerini ele alacak.

Yönetmenliğini Bryan Andrews'in üstlendiği animasyon dizisi, Disney+ isimli popüler dijital yayın platformunda yayımlanacak. Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yapımda The Watcher, Thor, Thanos, Nebula, Ant-Man, Loki ve Nick Fury gibi karakter yer alacak. Seslendirme kadrosunda Samuel L. Jackson, Michael B. Jordan, Karen Gillan ve Hayley Atwell gibi isimler bulunuyor.

En fazla beklenen diziler listesinde Liane Moriarty'nin aynı adlı romanından uyarlanan Nine Perfect Strangers da mevcut. Dram türündeki mini dizinin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman, Samara Weaving, Melissa McCarthy ve Grace Van Patten gibi isiimler yer alıyor.

Şu anda devam etmekte olan diziler arasında en fazla beklenen yapımlar arasında American Horror Story, Brooklyn Nine-Nine, Titans, See ve Modern Love bulunuyor.

En Çok Beklenen Filmler Listesi

The Suicide Squad

Free Guy

Candyman

The Kissing Booth 3

Reminiscence

İzleyiciler tarafından en fazla beklenen filmler listesinin ilk sırasında The Suicide Squad yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, Michael Rooker, Flula Borg gibi isimler mevcut.

İkinci sırada aksiyon, komedi ve bilim kurgu ögelerine sahip olan Free Guy isimli film bulunuyor. Yönetmenliğini Shawn Levy'nin üstlendiği yapımın 11 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanması bekleniyor.