Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar Açıklandı! BYD, Egea'yı Geçti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025 yılının nisan ayında Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay büyük bir başarının altına imza attı.

Listenin ilk sırasında Renault tarafından piyasaya sürülen Clio HB isimli otomobil modeli bulunuyor. Clio HB modelinin geçtiğimiz ay içerisinde 3 bin 994 adet satıldığı açıklandı. BYD Seal U DM-i ise 3 bin 687 adet ile ikinci sırada konumlandı.

Fiat'ın Egea Sedan isimli otomobili nisan ayında 3 bin 638 adet satıldı. Egea Sedan'ı 3 bin 537 adet ile yerli otomobil Togg T10X takip etti. Beşinci sırada Renault tarafından üretilen Megane Sedan modeli bulunuyor. Bu araç geçtiğimiz ay 2 bin 939 adet satıldı.

Peugeot 2008 isimli otomobil 2 bin 692 adet satış adedi ile altıncı sırada, Toyota Corolla ise 2 bin 631 satış adedi ile yedinci sırada konumlandı. Toyota Corolla'yı Fiat Egea Cross, Toyota C-HR, Peugeot 3008, Opel Corsa, Hyundai i20, Dacia Sandero Stepway, BMW X1, Chery Tiggo 7 Pro Max, Ford Focus ve Citroen C4X takip etti.

Nisan Ayında En Çok Satılan Otomobiller