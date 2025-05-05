Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar Açıklandı! BYD, Egea'yı Geçti
Nisan ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı. Renault geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. İşte rapora dair detaylar!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025 yılının nisan ayında Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay büyük bir başarının altına imza attı.
Listenin ilk sırasında Renault tarafından piyasaya sürülen Clio HB isimli otomobil modeli bulunuyor. Clio HB modelinin geçtiğimiz ay içerisinde 3 bin 994 adet satıldığı açıklandı. BYD Seal U DM-i ise 3 bin 687 adet ile ikinci sırada konumlandı.
Fiat'ın Egea Sedan isimli otomobili nisan ayında 3 bin 638 adet satıldı. Egea Sedan'ı 3 bin 537 adet ile yerli otomobil Togg T10X takip etti. Beşinci sırada Renault tarafından üretilen Megane Sedan modeli bulunuyor. Bu araç geçtiğimiz ay 2 bin 939 adet satıldı.
Peugeot 2008 isimli otomobil 2 bin 692 adet satış adedi ile altıncı sırada, Toyota Corolla ise 2 bin 631 satış adedi ile yedinci sırada konumlandı. Toyota Corolla'yı Fiat Egea Cross, Toyota C-HR, Peugeot 3008, Opel Corsa, Hyundai i20, Dacia Sandero Stepway, BMW X1, Chery Tiggo 7 Pro Max, Ford Focus ve Citroen C4X takip etti.
Nisan Ayında En Çok Satılan Otomobiller
- Renault Clio HB: 3.994 adet
- BYD Seal U DM-i: 3.687 adet
- Fiat Egea Sedan: 3.638 adet
- Togg T10X: 3.537 adet
- Renault Megane Sedan: 2.939 adet
- Peugeot 2008: 2.692 adet
- Toyota Corolla: 2.631 adet
- Fiat Egea Cross: 2.260 adet
- Toyota C-HR: 2.234 adet
- Peugeot 3008: 2.074 adet