En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller: Togg Rakiplerine Fark Attı
Nisan ayında Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Peki, yerli otomobil Togg T10X kaç adet sattı? İşte rapora dair detaylar!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte 2025 yılının nisan ayında Türkiye'de en çok elektrikli satılan otomobiller belli oldu. Rapora göre Togg geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti.
Togg tarafından satışa sunulan T10X modeli geçtiğimiz ay 3 bin 537 adet satıldı. Böylece elektrikli araç zirvede konumlandı. İkinci sırada ise Mini Countryman yer aldı. Mini'nin popüler otomobili nisan ayında 1.076 adet satıldı.
Üçüncü sırada nisan ayında 927 adet satılan Kia EV3 bulunuyor. Bu otomobili 763 adet ile KG Mobility Torres takip etti. BYD Seal U da belirtilen dönemde 592 adet satıldı. Listede 578 satış adedi ile BYD Atto 3 de konumlandı.
Yedinci sırada 528 adet satılan Volkswagen ID.4, sekizinci sırada ise 428 adet satılan Hyundai Ioniq 5 bulunuyor. Bu araçları BYD BMW X1, BYD Dolphin, Volvo EX40, Mercedes-Benz EQB, Peugeot 3008, Opel Grandland ve Opel Corsa takip etti.
Nisan Ayında En Çok Elektrikli Satılan Otomobiller
- Togg T10X: 3.537 adet
- Mini Countryman: 1.076 adet
- Kia EV3: 927 adet
- KG Mobility Torres: 763 adet
- BYD Seal U: 592 adet
- BYD Atto 3: 578 adet
- Volskwagen ID.4: 528 adet
- Hyundai Ioniq 5: 428 adet
- BMW X1: 405 adet
- BYD Dolphin: 377 adet