En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller: Togg Rakiplerine Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte 2025 yılının nisan ayında Türkiye'de en çok elektrikli satılan otomobiller belli oldu. Rapora göre Togg geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti.

Togg tarafından satışa sunulan T10X modeli geçtiğimiz ay 3 bin 537 adet satıldı. Böylece elektrikli araç zirvede konumlandı. İkinci sırada ise Mini Countryman yer aldı. Mini'nin popüler otomobili nisan ayında 1.076 adet satıldı.

Üçüncü sırada nisan ayında 927 adet satılan Kia EV3 bulunuyor. Bu otomobili 763 adet ile KG Mobility Torres takip etti. BYD Seal U da belirtilen dönemde 592 adet satıldı. Listede 578 satış adedi ile BYD Atto 3 de konumlandı.

Yedinci sırada 528 adet satılan Volkswagen ID.4, sekizinci sırada ise 428 adet satılan Hyundai Ioniq 5 bulunuyor. Bu araçları BYD BMW X1, BYD Dolphin, Volvo EX40, Mercedes-Benz EQB, Peugeot 3008, Opel Grandland ve Opel Corsa takip etti.

Nisan Ayında En Çok Elektrikli Satılan Otomobiller