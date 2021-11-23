Üçüncü Çeyrekte En Çok Sevkiyat Yapan Akıllı Saat Markaları Açıklandı

Bu yılın üçüncü çeyreğinde en çok sevkiyat yapan akıllı saat markaları gün yüzüne çıktı. Yayımlanan rapora göre akıllı saat sevkiyatında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla artış yaşandı. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

En Çok Sevkiyat Yapan Akıllı Saat Markaları Listesi

Apple Samsung Amazfit imoo Huawei

Counterpoint Research, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen akıllı saat sevkiyatına ilişkin bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapor ile birlikte üçüncü çeyrekte en fazla sevkiyat yapan akıllı saat markaları belli oldu.

Gerçekleştirilen araştırmaya göre bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel akıllı saat sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 oranında arttı. Galaxy Watch 4 serisinin piyasaya sürülmesi sayesinde Samsung, Apple ile arasındaki farkı azaltmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, en fazla sevkiyat yapan akıllı saat markaları listesindeki liderliğini üçüncü çeyrekte de devam ettirdi. Ek olarak Watch Series 7'nin dördüncü çeyrekte piyasaya sürüldüğünü unutmamak gerekiyor.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde en fazla sevkiyat gerçekleştiren akıllı saat üreticileri listesinin üçüncü sırasında yüzde 5,8 pazar payı ile Amazfit yer aldı. Dördüncü sırada imoo yer alırken son beşinci sırada Huawei konumlandı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy Watch 4 serisinde Tizen yerine Android tabanlı Wear OS kullanarak uygulama ekosistemini genişletti. Bu ayrıca Wear OS işletim sisteminin pazar payının önemli ölçüde artmasını sağladı.

2021 yılının üçüncü çeyreğinde işletim sistemi pazarında önemli bir değişiklik gerçekleşti. Bu değişiklikteki en önemli rol, Wear OS işletim sistemine sahip Galaxy Watch 4 serisine ait. Söz konusu işletim sistemi bu sayede yüzde 17 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü çeyrekte işletim sistemi pazar payında ilk sırada Watch OS konumlandı. Üçüncü sırada Amazfit OS yer alırken dördüncü sırada FitbitOS bulunuyor.

Bu yılın 3. çeyreğinde en çok sevkiyat yapan akıllı saat markaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.