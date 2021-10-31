Üçüncü Çeyrekte En Çok Sevkiyat Yapan Telefon Markaları Belli Oldu

Bu yılın üçüncü çeyreğinde en çok sevkiyat yapan telefon markaları gün yüzüne çıktı. Yayımlanan rapora göre akıllı telefon sevkiyatında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandı. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

En Çok Sevkiyat Yapan Telefon Markaları Listesi

Samsung - 69 milyon adet Apple - 50,4 milyon adet Xiaomi - 44,3 milyon adet Vivo - 33,3 milyon adet Oppo - 33,2 milyon adet

International Data Corporation (IDC), 2021 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen akıllı telefon sevkiyatına ilişkin bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapor ile birlikte üçüncü çeyrekte en fazla sevkiyat yapan telefon telefon markaları belli oldu.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplamda 331,2 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı yapıldı. Bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 354,9 milyon adetti. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda telefon satışlarında yüzde 6,7 oranında bir düşüşün yaşandığını görüyoruz.

Üçüncü çeyrekte en fazla sevkiyat yapmayı başaran telefon markası Samsung oldu. Yüzde 13,4 pazar payına sahip olan teknoloji devi, 69 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 80,4 milyon adet sevkiyat yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, ikinci sırada yer aldı. Yüzde 15,2 pazar payına sahip olan şirket, 3. çeyrekte 50,4 milyon adet telefon sevkiyatı yaptı. Teknoloji devi, 2020'nin aynı döneminde 41,7 milyon adet telefon sevkiyatı gerçekleştirmişti.

IDC tarafından yayımlanan rapora göre Xiaomi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 44,3 milyon adet telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Yüzde 13,4 pazar payına sahip olan telefon üreticisi, paylaşılan listenin üçüncü sırasında yer aldı. Şirket, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 46,5 milyon adet sevkiyat yapmıştı.

Çin merkezli telefon üreticisi Vivo, bu yılın 3. çeyreğinde 3,3 milyon adet sevkiyat yaptı. Yüzde 10,1 pazar payına sahip olan şirket, listenin dördüncü sırasında konumlandı. Telefon üreticisi, geçtiğmiz yılın aynı döneminde 31,5 milyon adet sevkiyat gerçekleştirmişti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde en fazla sevkiyat yapan telefon markaları listesinin beşinci sırasında Oppo yer aldı. Yüzde 10 pazar payına sahip olan telefon üreticisi, 33,2 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Şirket, geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde 30,6 milyon adet telefon sevkiyatı yapmıştı.