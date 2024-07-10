En Dakik Havalimanları Açıklandı: Listede Ülkemizden de Havalimanları Var!

Bu yaz için bir tatil planlıyorsanız ve uçak rötarları özellikle de dakik biriyseniz en ciddi sorunlarınızdan biri olabilir ve yeni bir rapor, bu konuda alanının en iyisi havalimanlarını derliyor.

Tüm havalimanlarının dakiklik konusundaki sicili aynı değil ve iptal edilen veya geciken uçuşlarla uğraşan yolculara yardımcı olan bir şirket olan AirHelp tarafından yayınlanan yeni yıllık rapor tam da bu konuyu ele alıyor.

AirHelp'in 69 ülkedeki 239 havalimanı arasında yaptığı sıralamaya göre 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan uçuşlar baz alınarak zamanında uçuş yüzdesi en yüksek olan havalimanları listelenmiş durumda. AirHelp açıklanan varış saatinden en geç 15 dakika sonra varan bir uçuşu "zamanında" olarak kabul ediyor ve şirket veritabanı için tahminleri değil, "en yetkili" rakamları kullandığını söylüyor.

En Dakik Havalimanları

Cape Town Havalimanı, Güney Afrika (%86) Brasília-Presidente Juscelino Kubitschek Havalimanı, Brezilya (%86) Panama City Tocumen, Panama (%86) Chubu Centrair Havalimanı, Japonya (%85) Osaka Itami Havalimanı, Japonya (%85) Salt Lake City Havalimanı, Amerika Birleşik Devletleri (%84) Minneapolis-St. Paul Havalimanı, Amerika Birleşik Devletleri (%84) Doha Hamad Havalimanı, Katar (%83) Belém/Val-de-Cans Havalimanı, Brezilya (%83) Bogotá El Dorado Havalimanı, Kolombiya (%83)

Listenin ilk sıralarında olmasa da son sıralarında ülkemizden bir havalimanı da yer alıyor. AirHelp'in uçuş dakikliği konusunda son sırada yer verdiği havalimanları, dakiklik konusunda %60 seviyelerinde kalmış durumda.

Bunlardan birkaçı da özellikle yaz döneminde aktif olarak fazlasıyla uçuşa ev sahipliği yapan Antalya ve Dalaman Havalimanı.

Dalaman Havalimanı, Türkiye (%59)

Belgrad Nikola Tesla Havalimanı, Sırbistan (%59)

Antalya Havalimanı, Türkiye (%58)

Lizbon Humberto Delgado Havalimanı, Portekiz (%58)

Londra Gatwick Havalimanı, Birleşik Krallık (%57)

Tunis Kartaca Havalimanı, Tunus (%48)

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