En Eski Apple Watch Prototipi Ortaya Çıktı!

İlk Apple Watch, Nisan 2015'te piyasaya sürülmüştü ancak Apple cihaz üzerinde çok daha önce çalışmıştı. Şimdi ise nadir Apple cihaz koleksiyoneri Giulio Zompetti sayesinde, resmî lansmanından bir yıldan fazla bir süre önce üretilen en eski Apple Watch prototiplerinden biri gün yüzüne çıktı.

Bu orijinal Apple Watch'ın üretim öncesi bir prototipini ilk görüşümüz değil. Zompetti 2021 yılında, 2014 yılının başlarına ait bir prototipin görüntülerini paylaşmıştı ancak bugün ortaya çıkan prototipler 2013 yılının öncesine dayanıyor.

İlk Apple Watch Prototipi Nasıl Görünüyordu?

Koleksiyoncuya göre bu prototip, iPod touch için yapılmış bir iOS 8 yapısına dayanan SwitchBoard'un bir sürümünü çalıştırıyor. Bilmeyenler için SwitchBoard, Apple'ın donanım özelliklerini test etmek için kullandığı bir araç. Mühendislerin ve montaj sürecinde çalışan kişilerin kamera, ekran ve hoparlörler gibi bileşenlerin beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol etmelerini sağlıyor.

Bu paslanmaz çelik Apple Watch prototipinin arka yüzünde, yatay olarak hizalanmış üç kalp atış hızı sensörü ile 2014 prototipiyle aynı düzen bulunuyor. Ayrıca model numarasının yer aldığı nihai işaretler yerine genel lazer işaretleri bulunuyor.

İlginç bir şekilde Zompetti bu Apple Watch'ın nihai versiyondan farklı bir şarj cihazına sahip olduğunu söylüyor. Mevcut Apple Watch şarj cihazına benzemesine rağmen bu modelde kullanılan şarj cihazının başka hiçbir Apple Watch modeliyle uyumlu olmadığını söyledi.

Peki siz bu görüntüler ve teknolojinin o yıllardan bu yana geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.