32 Yılın Ardından En Eski Yazılım Arşivlerinden Biri Kapanıyor!

New Mexico Eyalet Üniversitesi (NMSU), bir dönemin sonunu işaret eden bir hamleyle, Hobbes OS/2 Arşivi'nin 15 Nisan 2024 tarihinde kapatılacağını duyurdu. Arşiv, otuz yılı aşkın bir süredir, bir zamanlar Microsoft Windows ile kıyasıya rekabet eden IBM OS/2 işletim sisteminin kullanıcıları için önemli bir kaynak niteliği taşıyordu.

NMSU'dan bir temsilci The Register'a yaptığı açıklamada, "Bu dosyaları artık hobbes.nmsu.edu adresinde barındırmama gibi zor bir karar aldık. Ayrıntılara giremeyecek olsam da önceliklerimizi değerlendirmek zorunda kaldık ve hizmeti durdurmak gibi zor bir karar almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

OS/2 İşletim Sisteminin Geçmişi

OS/2 zamanında IBM ve Microsoft arasında bir ortak girişim olarak başlamıştı. 32-bit işleme ve çoklu görev gibi gelişmiş özelliklerine rağmen işletim sistemi Windows'a karşı rekabet etmekte zorlandı. BM ve Microsoft arasındaki ortaklık Windows 3.0'ın başarısından sonra sona erdi ve iki şirketin işletim sistemi stratejilerinde farklı yollar izlemelerine yol açtı.

OS/2 zamanla nostaljiyi seven ve farklı kullanım alanlarını tercih edenler için sıklıkla kullanıldı ve bugün, Linux ve Windows tarafından pazarda gölgede bırakılmasına rağmen hâlâ niş bir kesim tarafından tercih ediliyordu.

Bazı kaynaklar Hobbes OS/2 Arşivi'nin farklı kaynaklara taşınacağını söylüyor olsa da Nisan ayı bu kaynaklara son kez erişim sağlanabilecek tarih olacak.

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