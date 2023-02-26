Altın Neden Çok Değerlidir?

Altın, hiç şüphesiz en değerli madenler arasında yerini alır. Öyle ki ülkelerin para birimleri altına indexli olmuş durumdadır. Birçok defa uğruna savaş yapılan altın neden bu kadar değerli hiç düşündünüz mü? Sizler için dünyanın en değerli madenini neden değerli kapsamlı bir şekilde anlatıyoruz.

Altın Neden Değerli?

Altın madeni çok az bulunduğundan değerlidir. Öyle ki ekonomi 101, bizlere kıt olan şeylerin daha değerli olduğu söyler. Ulaşması zor, kaynak kısıtlı ve teknik bakımdan paslanma ya da oksitlenmenin olmaması altını değerli yapan şeydir.

Altın için birçok insan hayatlarını vermiştir. Yani altın hayatımızın içinde çok fazla şeye dokunuyor. Aslında bakacak olursak günümüzün para birimi rezervde olan altına göre şekillenir. Ne kadar altının olması bir o kadar para birimini değerli kılar.

Bakır değerli değildir. Çünkü çok kolay bir şekilde ulaşılabilir. Elbette bakır değerlidir ama altın veya diğer madenler gibi değil. Hemen hemen her şeyde iletken olarak kullanılır. Bir şey fazla ise değeri otomatikmen kalmıyor. Bu nedenle altın en değerli madenler arasında yer alır. Sadece altın değil; yakut, elmas gibi madenler de az bulunduğundan dolayı değerlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Altın neden kıymetli bir maden?

Altından değerli ne var?

1 kilo altın fiyatı ne kadar?

Altın Neden Kıymetli Bir Maden?

Altın’ın kıymetmeli olmasının asıl sebebi az olmasından kaynaklanır. Öyle ki altın dünyada az bulunan madenler arasında yer alır. Ayrıca demir gibi oksitlenme yaşamaz ve kullanım olarak da bir ekosistem oluşturmuştur.

Altından Değerli Ne Var?

Altından değerli birden fazla şey bulunmaktadır. Öyle ki tuhaf bir şekilde Tırtıl Mantarı bunlardan sadece biridir. Ortalama bir Tırtıl Mantarı’nın 1 gramı 100 dolar civarındadır. 1 Gram altın ise yaklaşık 60 dolar civarındadır. Ayrıca altından daha değerli birçok maden bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise şöyle; İridyum, Rodyum, Plütonyum, Kırmızı Elmas vb.

1 Kilo Altın Fiyatı Ne Kadar?

1 kilo altının fiyatı yaklaşık 1 milyon 100 bin’dir. Ancak zamanlar artış veya düşüş gösterebilmektedir.

Altın neden değerli sizler için açıkladık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.