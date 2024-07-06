En Güçlü Orta Segment Android Telefonlar Açıklandı!

Akıllı telefonların ilk popüler olduğu dönemlerde performans testi skorları satın alma tercihlerini çok ciddi bir şekilde etkiliyordu. Günümüzde işlemcilerin gelişmesi ve orta seviye telefonların bile amiral gemisi özelliklerine kavuşması ile artık performans testlerine bakılmıyor.

Buna rağmen AnTuTu ve Geekbench ile elde edilen skorlar paylaşılmaya devam ediliyor. Android dünyasında önemli bir kriter olan AnTuTu her ay olduğu gibi bu ayda en güçlü orta segment Android telefonları açıkladı.

En Güçlü Orta Seviye Android Telefonlar

AnTuTu'nun Haziran 2024 listesinin ilk sırasında 1434328 puan ile OnePlus Ace 3V yer alıyor. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.8 GHz'e kadar çıkabilen Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcinin kullanıldığı bu telefonu, 1379517 puanla Realme GT Neo6 SE takip ediyor.

Dikkat çekici detay GT Neo6 SE modelinin de aynı işlemciyi kullanıyor olması. Her iki model Snapdragon 7+ Gen 3'e ev sahipliği yapıyor fakat aralarında 55.000 puanlık bir fark söz konusu. OnePlus Ace 3V'ün 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama ile geliyor olması bu farkın oluşmasında önemli bir etkiye sahip.

Haziran ayı için en güçlü orta seviye Android telefonlar listesi şu şekilde;

- OnePlus Ace 3V

- realme GT Neo6 SE

- Redmi K70E

- realme GT Neo5 SE

- Redmi Note 12 Turbo

- OPPO Reno 12

- iQOO Z8

- iQOO Neo 7 SE

- Redmi Note 12T Pro

- OnePlus Ace Racing Edition