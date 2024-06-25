En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dijital dönüşümün lokomotifi internet her işimizi kolaylıkla halledebildiğimiz bir araç. Tabii, internetin sunduğu nimetlerden en iyi şekilde yararlanabilmemiz için bağlantımızın iyi ve hızlı olması gerekiyor. Peki Türkiye internet hızları konusunda dünyada kaçıncı sırada? İşte en hızlı internete sahip ülkeler sıralaması!

En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler Belli Oldu

Speedtest tarafından paylaşılan mayıs raporu, mobilde ortalama indirme hızı 52.48 Mbps ve yükleme hızı 11.07 Mbps olduğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak genişbant internette indirme hızı ortalaması 93.67 Mbps ve yükleme hızı 46.50 Mbps seviyelerinde. Çevrim içi oyun oynayanların yakından bildiği üzere gecikme süreleri ise sırasıyla 27 ve 9 ms olarak ölçülüyor.

Türkiye'nin internet hızları ise maalesef halen istenen düzeyde değil. Zira rapora baktığımızda ülkemizin mobil internet hızında 68. sırada ve genişbant internette ise 111. sırada yer aldığını görüyoruz. Bunu biraz daha açacak olursak Türkiye'nin mobilde internet indirme hızı 40.77 Mbps ve yükleme hızı 14.38 Mbps olarak ölçüldü. Genişbant hızı ise sırasıyla 44.21 Mbps ve 13.54 olarak karşımıza çıkıyor.

İşte interneti en hızlı olan 10 ülke;

Sıra Ülke Mobil İnternet Hızı (Mbps) Sıra Ülke Sabit İnternet Hızı (Mbps) 1 Katar 329.37 1 Singapur 289.98 2 Birleşik Arap Emirlikleri 309.77 2 Hong Kong 282.48 3 Kuveyt 233.78 3 Şili 274.46 4 Danimarka 147.33 4 Birleşik Arap Emirlikleri 272.90 5 Norveç 142.23 5 İzlanda 255.69 6 Güney Kore 139.98 6 ABD 248.27 7 İzlanda 139.01 7 Fransa 237.06 8 Çin 133.57 8 Tayland 235.86 9 Hollanda 120.25 9 Çin 233.38 10 Makau 118.91 10 Danimarka 224.31

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