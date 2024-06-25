En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Speedtest tarafından paylaşılan mayıs raporu Türkiye'nin internet hızlarını gözler önüne seriyor!
Dijital dönüşümün lokomotifi internet her işimizi kolaylıkla halledebildiğimiz bir araç. Tabii, internetin sunduğu nimetlerden en iyi şekilde yararlanabilmemiz için bağlantımızın iyi ve hızlı olması gerekiyor. Peki Türkiye internet hızları konusunda dünyada kaçıncı sırada? İşte en hızlı internete sahip ülkeler sıralaması!
En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler Belli Oldu
Speedtest tarafından paylaşılan mayıs raporu, mobilde ortalama indirme hızı 52.48 Mbps ve yükleme hızı 11.07 Mbps olduğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak genişbant internette indirme hızı ortalaması 93.67 Mbps ve yükleme hızı 46.50 Mbps seviyelerinde. Çevrim içi oyun oynayanların yakından bildiği üzere gecikme süreleri ise sırasıyla 27 ve 9 ms olarak ölçülüyor.
Türkiye'nin internet hızları ise maalesef halen istenen düzeyde değil. Zira rapora baktığımızda ülkemizin mobil internet hızında 68. sırada ve genişbant internette ise 111. sırada yer aldığını görüyoruz. Bunu biraz daha açacak olursak Türkiye'nin mobilde internet indirme hızı 40.77 Mbps ve yükleme hızı 14.38 Mbps olarak ölçüldü. Genişbant hızı ise sırasıyla 44.21 Mbps ve 13.54 olarak karşımıza çıkıyor.
İşte interneti en hızlı olan 10 ülke;
|Sıra
|Ülke
|Mobil İnternet Hızı (Mbps)
|Sıra
|Ülke
|Sabit İnternet Hızı (Mbps)
|1
|Katar
|329.37
|1
|Singapur
|289.98
|2
|Birleşik Arap Emirlikleri
|309.77
|2
|Hong Kong
|282.48
|3
|Kuveyt
|233.78
|3
|Şili
|274.46
|4
|Danimarka
|147.33
|4
|Birleşik Arap Emirlikleri
|272.90
|5
|Norveç
|142.23
|5
|İzlanda
|255.69
|6
|Güney Kore
|139.98
|6
|ABD
|248.27
|7
|İzlanda
|139.01
|7
|Fransa
|237.06
|8
|Çin
|133.57
|8
|Tayland
|235.86
|9
|Hollanda
|120.25
|9
|Çin
|233.38
|10
|Makau
|118.91
|10
|Danimarka
|224.31
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