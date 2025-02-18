En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

Türkiye, internet hızı konusunda olması gereken noktanın oldukça gerisinde. Ülkemizdeki altyapı, büyük şehirlerde bile yetersiz kalabiliyor. Günümüzde İstanbul gibi metropollerde dahi altyapı bulunmayan veya 10 Mbps'nin altında hız sunan bölgelere rastlamak mümkün. Peki Türkiye internet hızı açısından dünya genelinde nerede konumlanıyor? Speedtest'in son raporu bu soruyu yanıtlıyor. İşte detaylar

Türkiye'de Ortalama İnternet Hızı Kaç Mbps?

Dünyanın en popüler internet hız testi araçlarından biri olan Speedtest, Ocak 2025'e verilerini baz alarak bir sıralama yayınladı. Burada internet hızı en düşük ve en yükdek ülkeleri sıraladı. 1. sırada 336.45 Mbps ile Singapur yer alırken, 2. 310.05 Mbps ile Birleşik Arap Emirliklieri, 3. ise 305.71 ile Hong Kong aldı.

Türkiye ise genişbant internet hızında hesaplamaya dahil edilen 152 ülke arasında 101. sırayı aldı. Bangladeş, Gana, Ermenistan ve Filistin gibi ülkeler Türkiye'yi sıralamada geride bırakmayı başardı. Bu durum, ülkemizin internet altyapısı çalışmalarına ACİL şekilde öncelik vermesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

En Hızlı Genişbant İnternete Sahip Ülkeler:

Singapur – 336.45 Mbps Birleşik Arap Emirlikleri – 310.05 Mbps Hong Kong (SAR) – 305.71 Mbps Fransa – 287.44 Mbps İzlanda – 281.95 Mbps Şili – 276.77 Mbps Amerika Birleşik Devletleri – 274.16 Mbps Danimarka – 247.62 Mbps İspanya – 245.58 Mbps İsviçre – 242.32 Mbps

Mobil internet hızında ise nispten daha iyi bir tablo bizleri karşıladı. Türkiye, ortalama 66.04 Mbps ile 51. sırada yer aldı. İlk sırada yer alan Birleşik Arap Emirliklieri ise 545.94 Mbps hızla zirvede. Yani genişbant kadar olmasa da ülkemizin bu alanda da gelişmeye ihtiyacı var.

En Hızlı Mobil İnternete Sahip Ülkeler:​