Meğerse Yapay Zekalar da Bizler Gibi Yaşlanıyormuş!

Henüz bundan birkaç yıl önce günlük hayatımızda etkilerini yeni hissettiren yapay zeka teknolojisi, bugün geldiğimiz noktada dünyadaki pek çok farklı sektörde büyük bir tol oynamaya başladı. Pek çok kişiye göre, bu yeni teknolojinin en önemli yanlarından biri tıpkı bir insan gibi düşünürken, bizlere kıyasla kat kat daha fazla bilgiye sahip olması ve bunun yanında bu bilgileri asla unutmuyor olması.

Ancak yeni bir araştırma bunun tam tersini söylüyor. Bilim insanlarının, yapay zeka modellerinin zihin yeteneklerinin her zaman her zaman sabit kalıp kalmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirdiği araşıtma sonucunda, bu yeni teknolojilerin de tıpkı bizler gibi zamanla yaşlandığı ve performanslarının belirli bir zamandan sonra düştüğünü gözlemlendi.

Yapay Zeka Modelleri, Yaşlandıkça Unutkanlık ve Bilişsel Yeteneklerinde Düşüş Belirtileri Gösteriyor

20 Aralık 2024’te yayımlanan söz konusu araştırma, bilim dünyasına sunulduktan birkaç ay sonra teknoloji gündemine oturdu. Zira bilim insanları, yaptıkları incelemeler sonunca sanılanın aksine yapay zekaların zamanla iyi performans göstermekte zorluklar yaşadığını ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, aktif olarak kullanılan yapay zeka modelleri belirli bir süre geçtikten sonra bazı bilişsel yeteneklerinde kısmi kayıplar yaşayabiliyor. Öyle ki çoğu eski yapay zeka modeli, belli bir süreden sonra unutkanlık belirtileri gösteriyor ve mantıklı düşünme konusunda eskisinden daha düşük bir performans sergiliyor.

Bilim insanları, yayınladıkları makalede araştırma kapsamında benzer eğitim verileri ile geliştirilen yeni yapay zeka modellleri ile eskilerini kıyasladıklarını belirtiyor. GPT, Gemini ve Anthropic gibi popüler modellerin, 30 üzerinden puanlandırılan yetenek testlerinde daha yeni olan GPT-4o modelinin 26 puan alırken, Gemini 1.0'ın yalnızca 16 puan alabildiği belirtiliyor. Aynı modellerin farklı sürümlerinde de yeni versiyonun eskisine göre daha sağlıklı düşündüğü ifade ediliyor.

Ancak burada bilim insanlarının bile düştüğü bir yanılgıya parmak basmamız lazım. Bahsi geçen yapay zeka modellerinin sürekli geliştiği ve bu doğrultuda yeni bir ürünün eskisinden genellikle daha yetenekli olduğunu biliyoruz. Belki de testlerde ortaya çıkan sonuçların büyük bir bölümü bu durumdan kaynaklanıyor olabilir. Araştırmada bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış.

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