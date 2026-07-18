Türkiye'de iCloud+'a Zam Geldi! Fiyatlarda Ciddi Artış Yaşandı

Apple, en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan iCloud+'ın Türkiye fiyatı için artışa gitti. Son zamla birlikte fiyatlarda genel olarak yaklaşık yüzde 32 oranında bir artış meydana geldi. Bu hizmeti kullanmaya devam etmek isteyen kişilerin artık öncekine kıyasla biraz daha yüksek tutarda ödeme yapması gerekiyor.

Güncel iCloud+ Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

iCloud+ Planı Önceki Fiyat Yeni Fiyat 50 GB 39,99 TL (Aylık) 49,99 TL (Aylık) 200 GB 129,99 TL (Aylık) 169,99 TL (Aylık) 2 TB 399,99 TL (Aylık) 549,99 TL (Aylık) 6 TB 1.299,99 TL (Aylık) 1.699,99 TL (Aylık) 12 TB 2.499,99 TL (Aylık) 3.399,99 TL (Aylık)

Küsuratları bir kenara bırakacak olursak iCloud+'ın 50 GB'lık planı artık 40 TL yerine 50 TL'ye satılıyor. Yani en düşük abonelik planında 10 TL'lik bir artış söz konusu. Önceden 130 TL'ye satılan 200 GB'lık planın aylık ücreti, zam sonrasında 170 TL olurken 400 TL'ye alınan ve daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilen 2 TB'lık seçeneği kullanmak için de artık 550 TL ödemek gerekiyor.

6 TB'lık planın fiyatı önceden 1300 TL iken zam sonrasında bu fiyat 1700 TL'ye yükseldi. Arada 400 TL'lik bir fark bulunuyor. 12 TB'lık abonelik planının önceden 2 bin 500 TL olan aylık ücreti ise artık 3 bin 400 TL. Bu plan için de 900 TL'lik bir artış söz konusu.

iCloud+'a Neden Zam Geldi?

Apple'ın neden iCloud+ için zam uyguladığı ile ilgili şimdiye kadar resmî bir açıklama yapılmadı fakat bu konu ile ilgili tahminde bulunmak mümkün. Şu anda bu tür hizmetler vermenin maliyeti epey artmış durumda. Teknoloji devinin yaptığı harcamaların zarara dönüşmemesi için elde ettiği geliri artırmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Bu da iCloud+ için zam kararı alınmasının başlıca sebebi olabilir.

iCloud+'ın Avantajları Neler?

iCloud+ özellikle Apple ekosistemine bağlı olanlar için çok büyük öneme sahip bir hizmet. Size çok büyük faydaları dokunur. Her şeyden önce cihazınızı ya da cihazlarınızı tam olarak yedeklemenizi sağlar. Telefonunuzun kaybolması, suya düşmesi ve benzeri durumlarda yeni bir iPhone alırsanız eski telefondaki her şeyi bu yedekler sayesinde direkt yeni iPhone'a aktarabiliyorsunuz.

Takdir edersiniz ki ücretsiz plandaki 5 GB'lık alan ile bunu yapmak pek mümkün değil. O yüzden kullanıcılar, daha yüksek depolama alanı sunan planlara yöneliyor. Ne kadar çok dosya ve uygulama barındırdığınıza bağlı olarak size uygun planı seçip dileidğiniz kadar yedekleme yapabiliyorsunuz.

Bu hizmet, size sadece depolama alanı vermekle de kalmaz. Gizlilik açısından da önemli artısı var. E-posta adresinizi vermek istemediğinizi varsayalım. Apple, web sitelerinde hesap oluştururken sizin için rastgele e-posta adresi oluşturur. Gelen e-postalar buraya yönlendirilir. Daha sonra bu e-postayı da tek bir dokunuşla kapatabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Apple'ın aldığı bu son zam kararından çok sayıda kullanıcı etkileneceğini düşünüyorum. En popüler seçenek 2 TB'lık olan ve bunun üzerinde tam olarak 150 TL bir artış olmuş. Açıkçası yeni fiyatın eskisine göre avantajlı olmaktan epey uzak hâle geldiği kanaatindeyim. Daha düşük plana geçilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir.