Audi Q3, 2027 Yılına Daha Teknolojik Giriyor!

Audi, en çok tercih edilen SUV modeli olan Q3'ü 2027 model yılı için güncelledi. Yenilenen modelde tasarımdan çok teknoloji ve donanıma odaklanan Alman üretici, yeni Q3'te standart ekipman listesini genişletirken, sürüş destek sistemlerini geliştirdi ve şarj edilebilir hibrit versiyonun çekme kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

2027 Audi Q3'te Neler Değişti?

Yeni model yılında Audi, kullanıcıların daha önce ekstra ücret ödeyerek satın aldığı bazı donanımları artık standart olarak sunmaya başlıyor. Isıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, anahtarsız giriş sistemi ve geri görüş kamerası artık tüm versiyonlarda standart olarak sunulacak.

Bununla birlikte donanım paketleri de yeniden düzenlenmiş durumda, Tech, Tech Plus ve Tech Pro olarak adlandırılan üç yeni paket sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre daha fazla kişiselleştirme yapabilecek. Sonos ses sistemi, akustik yalıtımlı camlar, adaptif süspansiyon ve gelişmiş koltuk özellikleri ise opsiyon listesinde yer alıyor.

Audi Q3’te İlk Kez Yolcu Ekranı Yer Alacak

2027 Audi Q3'ün en önemli yeniliklerinden biri, ilk kez sunulan 10,9 inç büyüklüğündeki ön yolcu ekranı oldu. Böylece ön yolcu, navigasyon ve multimedya gibi çeşitli işlevleri bağımsız şekilde kullanabilecek. Audi ayrıca direksiyon üzerindeki kumandaları da yenileyerek dokunmatik yüzeyler ile haptik geri bildirim sunan yeni kontrol elemanlarına yer verdi.

Bunun yanı sıra yenilenen Q3 modelinde yer alan Android Automotive tabanlı yeni bilgi-eğlence sistemi sayesinde Microsoft Teams gibi uygulamalar da artık akıllı telefona ihtiyaç duyulmadan doğrudan araç üzerinden kullanılabilecek. Diğer yandan Audi'nin geliştirdiği sesli asistan da geliştirilerek komutları daha iyi anlayabilecek.

2027 Audi Q3 Hangi Bağlantı ve Şarj Özelliklerini Sunuyor?

Tüm bu yeniliklerin yanı sıra yeni modelde kablosuz telefon şarj ünitesinin gücü 15 watt'tan 25 watt'a yükseltilmiş durumda. Arka koltuk yolcuları için sunulan üç adet USB-C bağlantısı ise artık 100 watt'a kadar güç sağlayabiliyor.

2027 Audi Q3 Hangi Sürüş Destek Sistemlerine Sahip?

Yenilenen Audi Q3’te ilk dikkat çeken sürüş destek sistemi elden geçirilen adaptif hız sabitleyici oluyor. Yeni sistem artık çevrim içi verileri ve diğer araçlardan elde edilen sürüş verilerini kullanarak yolun durumuna göre hızını ve takip mesafesini daha akıllı şekilde ayarlayabiliyor.

Yeni SUV modeled aark teknolojilerinde de önemli yenilikler bulunuyor. Park Assist Pro ve öğrenilmiş park fonksiyonu artık myAudi uygulaması üzerinden uzaktan kullanılabiliyor. Diğer yandan yeni Valet Mode ise araç bir otopark görevlisine teslim edildiğinde ekranı ve bazı kontrolleri kilitleyerek kişisel bilgilerin korunmasına yardımcı oluyor.

Motor Seçeneklerinde Hangi Yenilikler Var?

Yapılan güncellemede motor yelpazesindeki tek değişiklik şarj edilebilir hibrit versiyonda oluyor. Elden geçirilen şarj edilebilir hibrit (e-hybrid) motor artık çok daha yüksek çekme kapasitesi sunuyor. Önceki modele göre 600 kilogram artırılan kapasite sayesinde araç artık 2.000 kilograma kadar römork çekebiliyor. Bu geliştirme özellikle karavan, tekne veya at römorku kullanıcılarını mutlu edecektir.

2027 Audi Q3 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Audi, yeni Q3 için siparişleri Almanya'da 2 Temmuz 2026 tarihinde açtı. Yenilenen modelin üretiminin ise Eylül ayının başında başlaması planlanıyor. Yapılan açıklamaya göre Audi Q3 Almanya’da 46.100 eurodan (yaklaşık 2 milyon 484 bin TL), Q3 Sportback ise 47.950 (2 milyon 584 bin TL) eurodan başlayan fiyatlarla sunulacak.

Yenilenen modelin ülkemize geliş tarihi henüz açıklanmadı. Ancak makyajlı Audi Q3 ve Q3 Sportback modellerini 2027 yılının ilk yarısında ülkemizde görmeyi bekleyebiliriz. Audi Q3 ve Q3 Sportback'in ülkemizdeki mevcut fiyatları ise sırasıyla 5 milyon 170 bin 676 TL ve 5 milyon 321 bin 132 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Editörün Yorumu

Audi Q3'e bir teknoloji güncellemesi yaparak zaten iddialı olan modelini daha iddialı hâle getirmiş oldu. Gelişen sürüş destek sistemleri araçtaki en büyük yenilik olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan kompakt bir araç olmasına rağmen yolcu ekranı sunmaya başlayan Audi Q3 çok daha çekici hâle geliyor.