Chrome Resmen Tokatladı! En Hızlı Tarayıcılar Belli Oldu!

Dünyanın en hızlı internet tarayıcısı hangisi? Chrome, Firefox, Safari, Opera! Ezeli rakipler arasında hepsi "en hızlısı biziz" diyor ancak gerçek öyle mi? Bu noktada Speedometer 3 bizler için özel bir test hazırladı. Testin sonuçlarına göre en hızlı internet tarayıcıları da belli oldu. Peki en hızlısı hangisi? İşte konuyla ilgili detaylar...

En Hızlı İnternet Tarayıcıları Listesi!

Google Chrome

Safari

Microsoft Edge

Brave

Mozilla Firefox

Opera

Google Chrome yapılan son performans testinde tüm rakiplerini geride bırakarak rekor kırdı. macOS 15 işletim sistemine sahip M4 işlemcili MacBook Pro’da gerçekleştirilen testte Chrome şimdiye kadar herhangi bir tarayıcının ulaşamadığı seviyeye çıkarak zirvenin yeni sahibi oldu.

Speedometer 3 isimli test aracı, internet tarayıcılarının günlük kullanımda karşılaştığı görevlerdeki hızını ve verimliliğini ölçüyor. JavaScript yürütme, CSS işleme, yazı tipi oluşturma ve HTML görselleştirme gibi kriterler doğrultusunda yapılan ölçümde Google’ın son optimizasyon çalışmaları büyük fark yarattı.

Şirket, son bir yıl içerisinde tarayıcı performansını yüzde 10 oranında artırdı. Yeni sürümle birlikte Chrome sistem kaynaklarını daha dengeli kullanırken yüksek çözünürlüklü içeriklerin hızlı yüklenmesi ve sayfa geçişlerinin akıcılığı da dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Chrome'u hemen arkasından Safari takip ederken şaşırtıcı bir şekilde 3. sırada Microsoft Edge yer aldı.

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