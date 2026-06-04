650 Bin TL İndirim! Toyota Corolla Fiyat Listesi Paylaşıldı

Toyota Corolla'nın Haziran 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Bu liste ile beraber güncel sıfır araba fiyatları belli oldu. Toyota'nın ayrıca Corolla için Haziran ayına özel olarak kampanyası da bulunuyor. Bu kampanya sayesinde daha düşük bir fiyat ile otomobil satın alınabiliyor. Kampanyalı araçların stoklarla sınırlı olduğu belirtildi.

Toyota Corolla'nın Haziran 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Versiyon Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat İndirim Miktarı 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.207.000 TL 1.892.000 TL 315 bin TL 1.5 Dream Multidrive S 2.521.000 TL 2.040.000 TL 481 bin TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.660.000 TL 2.160.000 TL 500 bin TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.863.000 TL 2.215.000 TL 648 bin TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 3.020.000 TL 2.370.000 TL 650 bin TL

Toyota Corolla'nın 1.5 Vision Plus Multidrive S sürümünü, kampanya kapsamında 2 milyon 207 bin TL yerine 1 milyon 892 bin TL'ye satılıyor. Yani bu sürümde 315 bin TL'lik bir indirim mevcut. 1.5 Dream Multidrive S sürümü 2 milyon 521 bin TL'den 2 milyon 40 bin TL'ye düştü. Bu versiyonda ise 481 bin TL tutarında bir indirim bulunuyor.

1.5 Dream X-Pack Multidrive S versiyonu 2 milyon 660 bin TL yerien 2 milyon 160 bin TL'ye satılmaya başlandı. Yani bu sürümde 500 bin TL'li kbir indirim yer alıyor. 1.5 Flame X-Pack Multidrive S ise 2 milyon 863 bin TL'den 2 milyon 215 bin TL'ye düştü. Arada 648 bin TL tutarında bir fark mevcut. 1.5 Passion X-Pack Multidrive S ise 3 milyon 20 bin TL'den 2 milyon 370 bin TL'ye düştü.

Toyota Corolla Hybrid'in Haziran 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Versiyon Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.808.000 TL - - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.888.000 TL 2.530.000 TL 358 bin TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.119.000 TL 2.549.000 TL 570 bin TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.244.000 TL 2.873.000 TL 371 bin TL

1.8 Hybrid Dream e-CVT sürümü 2 milyon 808 bin TL fiyat etiketine sahip. 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT ise 2 milyon 888 bin TL yerine 2 milyon 530 bin TL'ye satılmaya başlandı. Yani bu sürümde 358 bin TL tutarında bir indirim mevcut. 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT ise 3 milyon 119 bin TL'den 2 milyon 549 TL'ye düştü. Bu sürümde 570 bin TL'li kbir indirim bulunuyor.

Toyota Corolla Cross Hybrid'in Haziran 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Versiyon Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.255.000 TL 2.765.000 TL 490 bin TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.556.000 TL 3.024.000 TL 532 bin TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.120.500 TL 3.504.000 TL 616 bin 500 TL

1.8 Hybrid Flame e-CVT sürümü 3 milyon 255 bin TL yerine 2 milyon 765 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Böylece kampanya kapsamında 490 bin TL indirim yapıldı. 1.8 Hybrid Passion e-CVT ise 3 milyon 556 bin TL'den 3 milyon 24 bin TL'ye düştü. Arada 532 bin TL bir fark bulunuyor. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT'nin 4 milyon 120 bin 500 TL yerine 3 milyon 504 bin TL'ye satıldığını belirtelim.

Toyota Corolla Hatchback Hybrid'in Haziran 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Versiyon Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar* İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.781.000 TL 2.225.000 TL 556 bin TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.924.000 TL 2.550.000 TL 374 bin TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 2.924.000 TL 2.550.000 TL 374 bin TL

1.8 Hybrid Flame e-CVT sürümü 2 milyon 781 bin TL yerine 2 milyon 225 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Arada 556 bin TL fark mevcut. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT ise 2 milyon 924 bin TL'den 2 milyon 550 bin TL'ye düştü. Yani 374 bin TL tutarında bir indirim bulunuyor. Bu arada 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT sürümünün 2 milyon 924 bin TL yerine 2 milyon 550 bin TL'ye satıldığını belirtelim.

Toyota Corolla'nın Özellikleri Neler? (Flame X-Pack Multidrive S)

Maksimum hız: 190 km/sa

190 km/sa Hızlanma (0-100 km/sa): 11,5 sn

11,5 sn Maksimum Güç: 125 HP

125 HP Maksimum tork: 153 Nm

153 Nm Yakıt deposu: 50 lt

Toyota Corolla'nın Flame X-Pack Multidrive S sürümü 190 km/sa hıza ulaşabiliyor. Otomobil ayrıca 0'dan 100 kilometreye 11,5 saniyede ulaşabiliyor. 125 HP maksimum güce sahip olan araba, 153 Nm tork üretebiliyor. Motorun dönme gücünü yani çekiş kuvvetini ifade eden bu tork, özellikle arabanın ilk hareketinde, yokuş yukarı tırmanırken veya araç içinde yolcular varken hissediliyor. 153 Nm, bu segmentteki aile arabası için standart, dengeli bir değerdir.

Editörün Yorumu

Toyota Corolla'nın Haziran 2026 fiyat listesindeki modellerin biraz yüksek fiyata sahip olduğunu düşnüüyorum. Listede en düşük fiyatlı otomobil, 2.207.000 TL'den başlıyor. Bu arada Haziran ayına özel oldukça iyi indirimlerin olduğunu da söyleyebilirim. Bu indirimler bazı sürümlerde 650 bin TL'yi buluyor. Örneğin 1.5 Passion X-Pack Multidrive S, 3.020.000 TL yerine 2.370.000 TL'ye satılıyor.

Benim kişisel tercihim eğer bütçem elveriyorsa Corolla Hybrid'in 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT sürümünden yana olurdu. Bu sürüm, güçlü motoru ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Üstelik şu anda bu sürümde 371 bin TL'lik bir indirim mevcut. Eğer bütçemi daha sınırlı tutmam gerekirse 648 bin TL indirim avantajı olan Corolla'nın 1.5 Flame X-Pack Multidrive S sürümü tercih ederdim.