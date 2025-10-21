En İyi Ön Kameralı Telefonlar Sıralaması Güncellendi! İşte Yeni Lider

En iyi ön kameraya sahip akıllı telefon modelleri sıralaması güncellendi. Apple'ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü iPhone 17 Pro, birinciliğe adını yazdırdı.

⚡ Önemli Bilgiler

  • En iyi ön kameralı telefonlar sıralaması güncellendi.
  • iPhone 17 Pro, zirveye adını yazdırdı.

Günümüzde akıllı telefonlarda artık sadece işlemci veya bellek değil, kameralar da en az donanım kadar belirleyici hale geldi. Hatta birçok kullanıcı performanstan çok kamera kalitesine odaklanıyor. Akıllı telefonları her açıdan test eden DXOMARK ekibi de bunun için yeni bir liste yayınladı. İşte en iyi ön kameraya sahip akıllı telefonlar sıralaması...

En İyi Ön Kameraya Sahip Telefonlar

Kısa süre önce güncellenen listede zirvede iPhone 17 Pro yer alıyor. Apple’ın yeni amiral gemisi piyasaya sürüldüğü günden bu yana olumlu yorumlar almış ve şimdi de özçekim kamera performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Hemen arkasından iPhone 16 Pro Max geliyor.

Üçüncü sırada Honor Magic 6 Pro bulunurken, dördüncü sırada iPhone 15 Pro Max yer alıyor. Listenin devamında iPhone 15 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro ve Google Pixel 8 Pro modelleri var. Orta sıralardaysa Huawei Mate 50 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 ve Huawei P50 Pro öne çıkıyor.

Listenin alt kısımlarındaysa Google Pixel 7 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Google Pixel 7a, Pixel 7 ve Pixel 6 Pro'yu görüyoruz. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sıra Model Özçekim Kamerası Puanı
1. Apple iPhone 17 Pro 154
2. Apple iPhone 16 Pro Max 151
= Honor Magic 6 Pro 151
4. Apple iPhone 15 Pro Max 149
= Apple iPhone 15 Pro 149
6. Google Pixel 9 Pro XL 148
7. Apple iPhone 14 Pro Max 145
= Apple iPhone 14 Pro 145
= Google Pixel 8 Pro 145
= Huawei Mate 50 Pro 145
11. Apple iPhone 14 Plus 144
= Apple iPhone 14 144
13. Huawei P50 Pro 144
14. Google Pixel 7 Pro 142
= Huawei Mate 40 Pro 142
16. Huawei P40 Pro 141
= Samsung Galaxy S23 Ultra 141
18. Google Pixel 7a 140
19. Google Pixel 7 138
= Google Pixel 6 Pro 138

