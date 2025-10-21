En İyi Ön Kameralı Telefonlar Sıralaması Güncellendi! İşte Yeni Lider

Günümüzde akıllı telefonlarda artık sadece işlemci veya bellek değil, kameralar da en az donanım kadar belirleyici hale geldi. Hatta birçok kullanıcı performanstan çok kamera kalitesine odaklanıyor. Akıllı telefonları her açıdan test eden DXOMARK ekibi de bunun için yeni bir liste yayınladı. İşte en iyi ön kameraya sahip akıllı telefonlar sıralaması...

En İyi Ön Kameraya Sahip Telefonlar

Kısa süre önce güncellenen listede zirvede iPhone 17 Pro yer alıyor. Apple’ın yeni amiral gemisi piyasaya sürüldüğü günden bu yana olumlu yorumlar almış ve şimdi de özçekim kamera performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Hemen arkasından iPhone 16 Pro Max geliyor.

Üçüncü sırada Honor Magic 6 Pro bulunurken, dördüncü sırada iPhone 15 Pro Max yer alıyor. Listenin devamında iPhone 15 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro ve Google Pixel 8 Pro modelleri var. Orta sıralardaysa Huawei Mate 50 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 ve Huawei P50 Pro öne çıkıyor.

Listenin alt kısımlarındaysa Google Pixel 7 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Google Pixel 7a, Pixel 7 ve Pixel 6 Pro'yu görüyoruz. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.