Apple'ın Yeni Telefonu iPhone 17 Pro Max'i Bile Gölgede Bıraktı

Apple'ın eylül ayında tanıttığı yeni ultra ince akıllı telefon modeli iPhone Air ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Hatırlarsanız, ABD'nin yanı sıra Türkiye gibi pek çok bölgede iPhone 17 serisi ile beraber erkenden satışa sunulan cihaz, eSIM ile ilgili bir aksaklık nedeniyle Çin'de piyasaya sürülememişti.

Teknoloji devi, kısa bir süre önce Çin'deki düzenleyici kurumlarla anlaşma sağladı ve yeni telefonunu ülkede satışa sundu. Çinli tüketiciler ise iPhone Air'ı rekor yoğunlukta bir ilgiyle karşıladı. Öyle ki cihazın ön sipariş stokları dakikalar içerisinde tükendi.

iPhone Air Çin'de Dakikalar İçinde Tükendi

Neredeyse tüm küresel pazarda 19 Eylül tarihinden itibaren raflardaki yerini alan iPhone Air, yalnızca eSIM özelliği taşıması nedeniyle Çin pazarına giriş yapamamıştı. Ülkede hala birçok kullanıcının fiziksel SIM'i tercih etmesi ve düzenleyici kurumların şartları, yeni telefonun piyasaya sürülmesine engel teşkil etmişti.

Bunun üzerine Çin hükümetiyle bir dizi görüşme gerçekleştiren Apple söz konusu pürüzleri başarıyla gidererek yeni modelini Çinli kullanıcılarla buluşturmayı başardı. 17 Ekim sabahı itibarıyla ülkede ön siparişe açılan yeni cihaz inanılmaz bir taleple karşılaştı. Gelen raporlar stokların sadece birkaç dakika içinde tükendiğini gösteriyor.

Paylaşılan bazı görüntülete göre Apple'ın Çin'deki online mağazasında iPhone Air'a ait tüm renk ve bellek seçenekleri stoklarda görüntülenemiyor. Dahası ön sipariş başlangıcında 22 Ekim olarak belirtilen teslimat sürelerinin de 1-2 hafta olarak güncellendiği belirtiliyor.

ABD'de Daha Az İlgiyle Karşılanmıştı

iPhone Air'ın Çin'de tam olarak ne kadar yoğun bir ilgi gördüğü henüz kesin olarak belirlenemiyor. Zira Apple'ın ürünleri için resmi bir satış rakamı açıklamaması nedeniyle cihazın gördüğü büyük ilgiden mi yoksa stokların yetersizliğinden mi tükendiğini netleştirmek mümkün değil.

Ancak bir kıyaslama yapmak gerekirse, yeni telefon kendi anavatanı ABD'de ön siparişe açıldığında durum daha farklıydı. Aynı süreler zarfında iPhone Air'ın hala stoklarda olduğu ve teslimat sürelerinin de normal seyrinde ilerlediği görülmüştü.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.