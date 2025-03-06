En İyi Ön Kamera Performansına Sahip Akıllı Telefonlar Açıklandı: Samsung Hayal Kırıklığı Yarattı!
DxOMark, en iyi ön kamera performansına sahip akıllı telefon modellerini açıkladı. Apple'ın domine ettiği listede Samsung ise hayal kırıklığı yarattı.
Yeni bir telefon alırkan hangi özelliklerine dikkat ediyorsunuz? Elbette ki bu soruya ekran ya da batarya gibi cevaplar verenler olacaktır. Ancak günümüzde kullanıcıların çoğu karar verirken kamera performansına göre değerlendiriyor. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri her yeni modelde kamera özelliklerinden bahsederken "EN İYİSİ" vurgusu yapıyor.
Peki uğruna küçük bir servet ödediğiniz telefonunuzun kamerası ne kadar iyi. Aslında bu sorunun cevabını yakın zamanda DxOMark'ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde verdik. Ancak bu liste arka kamerayı kapsıyordu. Peki ya ön kamera; en iyi selfie performansına sahip akıllı telefonlar hangileri? İşte o liste
En İyi Ön Kamera Performansına Sahip Akıllı Telefonlar
DxOMark, en iyi selfie performansına sahip akıllı telefonlar listesini açıkladı. En iyi modellerin ön kamerasının hem video hem de fotoğraf performansını test eden kurum, zirvenin iPhone 16 Pro Max ve Honor Magic6 Pro tarafından paylaşıldığı oldukça ilginç bir tablo ortaya çıkardı. İşin ilginç yanı ise Samsung'un listede sadece Galaxy S23 ile varlık göstermesi oldu.
|Telefon Modeli
|Fotoğraf Puanı
|Video Puanı
|Apple iPhone 16 Pro Max
|149
|155
|Honor Magic6 Pro
|149
|155
|Apple iPhone 15 Pro Max
|145
|156
|Apple iPhone 15 Pro
|145
|156
|Google Pixel 9 Pro XL
|146
|150
|Apple iPhone 14 Pro Max
|139
|154
|Apple iPhone 14 Pro
|139
|154
|Google Pixel 8 Pro
|143
|149
|Huawei Mate 50 Pro
|147
|143
|Apple iPhone 14 Plus
|138
|153
|Apple iPhone 14
|138
|153
|Huawei P50 Pro
|144
|146
|Google Pixel 7 Pro
|140
|146
|Huawei Mate 40 Pro
|141
|145
|Huawei P40 Pro
|138
|144
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|139
|145
|Google Pixel 7a
|136
|146
|Google Pixel 7
|134
|144
|Google Pixel 6 Pro
|135
|143
|Asus ZenFone 7 Pro
|131
|146
Sosyal medyanın hayatımıızn önemli bir parçası olduğunu ve pek çoğumuzun yeni bir telefon alırken yapacağı paylaşımları düşündüğünü göz önünde bulundurursak bu listeyi bir referans olarak değerlendirmek mümkün. Satın almayı düşündüğünüz telefonun kamera ve video puanına bakarak karar verebilirsiniz.
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Ancak belirtmekte yarar var ki bu gibi listelerdeki birkaç puan fark muhtemelen sizn fark edebileceğiniz ölçüde bir değişiklik yaratmatacak. Gerçek şu ki akıllı telefon kameraları gününüzde özellikle de iyi ışık alan ortamlarda oldukça yeterli video ve fotoğraf performansına sahip. Bu nedenle markası ne olursa olsun modern bir amiral gemisi satın aldığınızda pek de endişelenmenize gerek yok.