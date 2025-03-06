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  • En İyi Ön Kamera Performansına Sahip Akıllı Telefonlar Açıklandı: Samsung Hayal Kırıklığı Yarattı!

En İyi Ön Kamera Performansına Sahip Akıllı Telefonlar Açıklandı: Samsung Hayal Kırıklığı Yarattı!

DxOMark, en iyi ön kamera performansına sahip akıllı telefon modellerini açıkladı. Apple'ın domine ettiği listede Samsung ise hayal kırıklığı yarattı.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır -

Yeni bir telefon alırkan hangi özelliklerine dikkat ediyorsunuz? Elbette ki bu soruya ekran ya da batarya gibi cevaplar verenler olacaktır. Ancak günümüzde kullanıcıların çoğu karar verirken kamera performansına göre değerlendiriyor. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri her yeni modelde kamera özelliklerinden bahsederken "EN İYİSİ" vurgusu yapıyor. 

Peki uğruna küçük bir servet ödediğiniz telefonunuzun kamerası ne kadar iyi. Aslında bu sorunun cevabını yakın zamanda DxOMark'ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde verdik. Ancak bu liste arka kamerayı kapsıyordu. Peki ya ön kamera; en iyi selfie performansına sahip akıllı telefonlar hangileri? İşte o liste

En İyi Ön Kamera Performansına Sahip Akıllı Telefonlar

DxOMark, en iyi selfie performansına sahip akıllı telefonlar listesini açıkladı. En iyi modellerin ön kamerasının hem video hem de fotoğraf performansını test eden kurum, zirvenin iPhone 16 Pro Max ve Honor Magic6 Pro tarafından paylaşıldığı oldukça ilginç bir tablo ortaya çıkardı. İşin ilginç yanı ise Samsung'un listede sadece Galaxy S23 ile varlık göstermesi oldu. 

Telefon Modeli Fotoğraf Puanı Video Puanı
Apple iPhone 16 Pro Max 149 155
Honor Magic6 Pro 149 155
Apple iPhone 15 Pro Max 145 156
Apple iPhone 15 Pro 145 156
Google Pixel 9 Pro XL 146 150
Apple iPhone 14 Pro Max 139 154
Apple iPhone 14 Pro 139 154
Google Pixel 8 Pro 143 149
Huawei Mate 50 Pro 147 143
Apple iPhone 14 Plus 138 153
Apple iPhone 14 138 153
Huawei P50 Pro 144 146
Google Pixel 7 Pro 140 146
Huawei Mate 40 Pro 141 145
Huawei P40 Pro 138 144
Samsung Galaxy S23 Ultra 139 145
Google Pixel 7a 136 146
Google Pixel 7 134 144
Google Pixel 6 Pro 135 143
Asus ZenFone 7 Pro 131 146

Sosyal medyanın hayatımıızn önemli bir parçası olduğunu ve pek çoğumuzun yeni bir telefon alırken yapacağı paylaşımları düşündüğünü göz önünde bulundurursak bu listeyi bir referans olarak değerlendirmek mümkün. Satın almayı düşündüğünüz telefonun kamera ve video puanına bakarak karar verebilirsiniz. 

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Ancak belirtmekte yarar var ki bu gibi listelerdeki birkaç puan fark muhtemelen sizn fark edebileceğiniz ölçüde bir değişiklik yaratmatacak. Gerçek şu ki akıllı telefon kameraları gününüzde özellikle de iyi ışık alan ortamlarda oldukça yeterli video ve fotoğraf performansına sahip. Bu nedenle markası ne olursa olsun modern bir amiral gemisi satın aldığınızda pek de endişelenmenize gerek yok.

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