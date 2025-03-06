En İyi Ön Kamera Performansına Sahip Akıllı Telefonlar Açıklandı: Samsung Hayal Kırıklığı Yarattı!

Yeni bir telefon alırkan hangi özelliklerine dikkat ediyorsunuz? Elbette ki bu soruya ekran ya da batarya gibi cevaplar verenler olacaktır. Ancak günümüzde kullanıcıların çoğu karar verirken kamera performansına göre değerlendiriyor. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri her yeni modelde kamera özelliklerinden bahsederken "EN İYİSİ" vurgusu yapıyor.

Peki uğruna küçük bir servet ödediğiniz telefonunuzun kamerası ne kadar iyi. Aslında bu sorunun cevabını yakın zamanda DxOMark'ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde verdik. Ancak bu liste arka kamerayı kapsıyordu. Peki ya ön kamera; en iyi selfie performansına sahip akıllı telefonlar hangileri? İşte o liste

En İyi Ön Kamera Performansına Sahip Akıllı Telefonlar

DxOMark, en iyi selfie performansına sahip akıllı telefonlar listesini açıkladı. En iyi modellerin ön kamerasının hem video hem de fotoğraf performansını test eden kurum, zirvenin iPhone 16 Pro Max ve Honor Magic6 Pro tarafından paylaşıldığı oldukça ilginç bir tablo ortaya çıkardı. İşin ilginç yanı ise Samsung'un listede sadece Galaxy S23 ile varlık göstermesi oldu.

Telefon Modeli Fotoğraf Puanı Video Puanı Apple iPhone 16 Pro Max 149 155 Honor Magic6 Pro 149 155 Apple iPhone 15 Pro Max 145 156 Apple iPhone 15 Pro 145 156 Google Pixel 9 Pro XL 146 150 Apple iPhone 14 Pro Max 139 154 Apple iPhone 14 Pro 139 154 Google Pixel 8 Pro 143 149 Huawei Mate 50 Pro 147 143 Apple iPhone 14 Plus 138 153 Apple iPhone 14 138 153 Huawei P50 Pro 144 146 Google Pixel 7 Pro 140 146 Huawei Mate 40 Pro 141 145 Huawei P40 Pro 138 144 Samsung Galaxy S23 Ultra 139 145 Google Pixel 7a 136 146 Google Pixel 7 134 144 Google Pixel 6 Pro 135 143 Asus ZenFone 7 Pro 131 146

Sosyal medyanın hayatımıızn önemli bir parçası olduğunu ve pek çoğumuzun yeni bir telefon alırken yapacağı paylaşımları düşündüğünü göz önünde bulundurursak bu listeyi bir referans olarak değerlendirmek mümkün. Satın almayı düşündüğünüz telefonun kamera ve video puanına bakarak karar verebilirsiniz.

Ancak belirtmekte yarar var ki bu gibi listelerdeki birkaç puan fark muhtemelen sizn fark edebileceğiniz ölçüde bir değişiklik yaratmatacak. Gerçek şu ki akıllı telefon kameraları gününüzde özellikle de iyi ışık alan ortamlarda oldukça yeterli video ve fotoğraf performansına sahip. Bu nedenle markası ne olursa olsun modern bir amiral gemisi satın aldığınızda pek de endişelenmenize gerek yok.