2023'ün En Kötü Dizileri Belli Oldu: İlk Sırada Netflix Yapımı Var!

2023 yılında çok sayıda dizi izleyicilerle buluştu. Bu yapımların bir kısmı büyük beğeni toplarken bir kısmı ise beklentileri karşılayamadı ve olumsuz eleştirilen odağı hâline geldi. Peki, 2023'ün en kötü dizileri hangileri?

Rotten Tomatoes, yüzdelik derecelendirme sistemine göre yılın en başarısız dizileri listesini paylaştı. Listenin son sırasında Great Expectations yer aldı. Dokuzuncu sırada CBS'in True Lies dizisi konumlanırken sekizinci sırada ise Vahşi Batı temalı Django bulunuyor.

Listenin ilk sırasında Queen Cleopatra yer aldı. %100 üzerinden eleştirmenlerden %18, seyircilerden ise %3 puan alan Netflix belgesel dizisi, yayımlandığı dönemde olumsuz eleştiriciler ile karşılaşmıştı. Belgesel dizisi ayrıca 1,1 IMDb puanına sahip. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

2023'ün En Kötü Dizileri Listesi

Queen Cleopatra (Eleştirmenler %18, seyirciler %3) The Idol (Eleştirmenler %19, seyirciler %41) Gotham Knights (Eleştirmenler %21, seyirciler %43) Obsession (Eleştirmenler %25, seyirciler %29) Alert: Missing Persons Unit (Eleştirmenler %29, seyirciler %31) Muted (Eleştirmenler %33, seyirciler %33) Velma (Eleştirmenler %39, seyirciler %7) Django (Eleştirmenler %40, seyirciler %29) True Lies (Eleştirmenler %42, seyirciler %48) Great Expectations (Eleştirmenler %43, seyirciler %38)

Rotten Tomatoes'a göre 2023 yılının en kötü 10 dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşılan liste ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.