Dünyanın En Pahalı iPhone'u Türkiye'de Satılıyor: ABD'nin İki Katı

Teknoloji dünyasının en popüler akıllı telefonlarından biri olan iPhone, ne yazık ki bazı ülkelerde alım gücünü zorlayan bir lüks ürün olarak görülüyor. Deutsche Bank'ın 41 ülkeyi kapsayan verileri baz alarak hazırladığı 2025 yılı iPhone Fiyat Endeksi raporu bu acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Barındırdığı vergiler, kur dalgalanmaları ve ithalat maliyetleri nedeniyle Türkiye, bir kez daha listenin en tepesine oturarak en pahalı iPhone'un satıldığı ülke oldu. Detaylar haberde.

Türkiye'de iPhone Fiyatları ABD'nin İki Katını Aştı

Raporda, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16 serisinin üst düzey modellerinden biri olan iPhone 16 Pro'nun küresel fiyatları mercek altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.079 dolardan satışa sunulan bu modelin fiyatı pek çok ülkede çok daha yüksek seviyelere çıkıyor.

Listenin zirvesinde yer alan Türkiye'deki teknoloji severler, bir iPhone 16 Pro sahibi olmak için tam 2.182 doları gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Bu rakam, Amerika'daki satış fiyatının %102 daha fazlası anlamına geliyor. Bu da kelimenin tam anlamıyla iki katından daha fazla bir fark demek.

Peki fiyatı bu denli yukarı çeken şey ne? Analistlere göre, gümrük vergilerinin yanı sıra %50'ye varan özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) gibi yüksek oranlı vergiler, fiyat etiketini doğrudan şişiren birincil etkenler olarak öne çıkıyor. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonun da maliyetlere ek yük getirdiği belirtiliyor.

Küresel Sıralamada Durum Ne?

Türkiye'nin ardından listenin ikinci sırasında tıpkı ülkemiz gibi yüksek ithalat tarifeleri ve vergilendirme sorunlarıyla boğuşan Brezilya yer alıyor. Brezilya'da iPhone 16 Pro fiyatı 1.835 dolar seviyesinde. Bu da ülke de bir iPhone'un ABD fiyatından yaklaşık yüzde 70 daha pahalı olduğu anlamına geliyor.

En pahalı iPhone'un satıldığı ilk 10 ülke ve fiyatları ise şu şekilde:

Sıra Ülke Fiyat (Dolar) Fark (ABD'ye Göre) 1 Türkiye 2.182 dolar 102% 2 Brezilya 1.835 dolar 70% 3 Mısır 1.525 dolar 41% 4 İsveç 1.448 dolar 34% 5 Hindistan 1.401 dolar 30% 6 Danimarka 1.398 dolar 30% 7 Norveç 1.391 dolar 29% 8 Finlandiya 1.383 dolar 28% 9 Portekiz 1.372 dolar 27% 10 Polonya 1.366 dolar 27%

Listenin ilginç detaylarından biri ise Güney Kore oldu. Uzak Doğu ülkesi, vergilendirmenin yüksek fiyatları belirleyen ana faktör olduğu küresel tabloda 1.063 dolarlık fiyatıyla ABD'den bile %1 daha ucuza iPhone 16 Pro satılan tek ülke olarak dikkat çekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.