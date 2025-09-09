iPhone 17 Tanıtıldı: Tüm Özellikleri ve Fiyatı Burada!

Teknoloji dünyasında yılın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan yeni iPhone lansmanı nihayet gerçekleşti. Apple, kısa bir süre önce düzenlediği "Awe Dropping" isimli etkinliğinde yeni iPhone 17 serisini resmen tanıttı. iPhone 17, 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max cihazlarından oluşan yeni seri beraberinde getirdiği yenilikleriyle dünyada büyük bir yankı uyandırdı.

Peki serinin ana modeli iPhone bizlere neler sunuyor? Gelin şimdi iPhone 17'nin özelliklerine ve fiyatına hep birlikte göz atalım.

iPhone 17 Özellikleri

Tasarım

iPhone 17, özellikle tasarım alanında geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16 modeli ile benzer bir görünüme sahip. Cihaz yine selefine benzer şekilde alüminyum ve cam malzemeden bir çerçeveyle donatılmış. Yeni telefon, Mor, Yeşil, Mavi, Siyah ve Beyaz olmak üzere 5 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

Ekran

Yeni model, 6.3 inç boyutunda, 120 Hz yenilime hızı sunan ProMotion destekli bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Hatırlatmak gerekirse iPhone 16 sadece 6.1 inç boyutunda bir ekranla gelirken, yalnızca 60 Hz yenileme hızı sunuyordu. Bu da iPhone 17'nin selefine kıyasla daha büyük ve akıcı bir ekran deneyimi sunacağı anlamına geliyor.

İşlemci ve Bellek

Apple'ın yeni geliştirdiği A19 işlemcisinden güç alan yeni model, bellek tarafında standart olarak 8 GB RAM ile gelecek. Depolama seçenekleri ise kullanıcıların ihtiyaçlarına göre oldukça geniş tutulmuş. Cihaz, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesiyle raflardaki yerini alacak.

Kamera

Apple yeni serisi ile birlikte akıllı telefonlarının kamera alanında da önemli bir sıçramaya imza attı. Öyle ki, serinin ana modeli 24 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamerayı bünyesinde bulunduruyor. Arka yüzeyde ise 48 megapiksel Fusion ana kamera ile 12 megapiksellik ultra geniş açılı bir sensör bizleri karşılıyor.

Mevcut kamera sistemi 2x optik zoom desteği sunarken, ön kameraya eklenen yeni "Center Stage" desteği sayesinde selfie çekimlerde kamera genişliği otomatik olarak ayarlanabiliyor.

Batarya ve Şarj Hızı

Yeni iPhone 17, pil ömrü tarafında 3600 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. Cihaz kablolu olarak 27W'ye kadar şarj hızı sunarken, MagSafe gibi kablosuz şarj cihazlarında 25W şarj hızını destekliyor.

Yeni pil donanımı sayesinde iPhone 16'dan tam 8 kat daha fazla video izleme sunan telefon, ayrıca sadece 20 dakikada yüzde 50 oranında şarj olabiliyor.

iPhone 17 Fiyatı

Toplamda iki farklı bellek seçeneği ile birlikte gelen iPhone 17'nin başlangıç fiyatı 77.999 TL dolar olarak açıklandı. Cihazın fiyat seçenekleri ise şu şekilde

256 GB Depolama + 8 GB RAM: 77.999 TL

512 GB Depolama + 8 GB RAM: 89.999 TL

iPhone 17 Ne Zaman Çıkacak?

Apple, iPhone 17 serisinin ilk olarak 13 Eylül tarihinde ön siparişe açılacağını açıkladı. Yeni modeller 20 Eylül'den itibarense Türkiye de dahil olmak üzere pek çok bölgede raflardaki yerini alacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz iPhone 17 modelini beğendiğiniz mi? Yorumlarda buluşalım.

