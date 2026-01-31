En Popüler Android Sürümleri Belli Oldu! Liste Şaşırtıyor

Android 16'nın yayınlanmasının üzerinden bu yana oldukça uzun bir zaman geçti. Kaç cihazın işletim sisteminin en son sürümünü kullandığı ise merak konusuydu. Google, Ocak 2026 itibarıyla Android işletim sistemi kullanımına dair verileri güncelledi. Bununla birlikte Android 16'nın mevcut modeller arasında ne kadar yaygın olarak kullanıldığı da açıklığa kavuştu.

En Çok Kullanılan Android Sürümleri

Android 15: %19.3 Android 14: %17.2 Android 13: %13.9 Android 11: %13.7 Android 12: %11.4 Android 10: %7.8 Android 16: %7.5 Android 9 (Pie): %4.5 Diğerleri (Android 8.1 altı): %2.4 Android 8.1 (Oreo): %2.3

Android işletim sisteminin en popüler sürümlerinin başında yüzde 19,3'lük bir kullanım oranı ile birlikte Android 15 geliyor. Bu sürümün ilk kararlı sürümü, 15 Ekim 2024 tarihinde yayınlandı ve kısa bir süre sonra çok sayıda akıllı telefon kullanıcısına ulaştırıldı. Yüzde 17,2'lik oranla bu işletim sisteminin hemen arkasından gelen Android 14, en çok kullanılan ikinci sürüm oldu.

Listenin üçüncü sırasında Android 13 konumlandı. İşletim sisteminin bu versiyonunun kullanım oranı, yüzde 13,9 olarak açıklandı. Hatırlayacak olursanız ilk olarak 2022 yılında Tiramisu kod adı ile ortaya çıkmıştı. Görünüşe göre Android 15 ve 14 versiyonlarından sonra hâlâ yaygın olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Dördüncü sırada Android 11 konumlanıyor. Hâlâ kullanım oranı oldukça yüksek olduğu görülen bu işletim sistemini yüzde 11,4 ile Android 12 takip ediyor. Yüzde 7,8'lik kullanım oranına sahip olan Android 12, bunun hemen arkasında kalırken en yeni sürüm Android 16 ise listenin yedinci sırasında yer alıyor.

Bu tablo aslında Android'in açık bir ekosisteme sahip olmasından kaynaklanıyor. Çok sayıda akıllı telefon üreticisi bulunuyor. Her cihaz için güncelleme hazırlamak oldukça karmaşık bir süreci ifade ediyor. Gelecek aylarda yeni çıkacak olan telefonlara da Android 16'nın geleceğini göz önünde bulunduracak olursak yüzde 7,5'lik oranın hızla artması muhtemel görünüyor.