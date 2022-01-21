En Popüler Dijital Müzik Platformları Belli Oldu

En popüler dijital müzik platformları açıklandı. 2021 yılının ikinci çeyreğini baz alan rapora göre Spotify hizmeti yüzde 31 oranında pazar payına sahip. Listeye dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

En Popüler Dijital Müzik Platformları Listesi

Spotify - yüzde 31 pazar payı Apple Music - yüzde 15 pazar payı Amazon Music ve Tencent Music - yüzde 13 pazar payı YouTube Music - yüzde 8 pazar payı NetEase - yüzde 6 pazar payı Deezer - yüzde 2 pazar payı

MıDiA Research, dijital müzik platformlarına ilişkin oldukça önemli bir rapor paylaştı. 2021 yılının ikinci çeyreğini baz alarak hazırlanan rapor, dünyanın en popüler dijital müzik hizmetlerini gün yüzüne çıkardı.

Paylaşılan rapora göre ilk olarak 2008 yılında herkesin kullanımına açılan Spotify, yüzde 31 pazar payı ile birlikte listenin ilk sırasında yer aldı ancak aslında platformun pazar payında önceki yıllara kıyasla bir düşüş yaşandı. Bu oran, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 33, 2019’un ikinci çeyreğinde ise yüzde 34’tü.

İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple’ın dijital müzik hizmeti yer aldı. 2015 yılında kullanıma sunulan Apple Music’in pazar payı yüzde 15 olarak açıklandı. Spotify’ın Apple Music hizmetine büyük bir fark attığını görüyoruz.

Amazon Music ve Tencent Music isimli hizmetler, yüzde 13 pazar payı ile listenin üçüncü sırasında konumlandı. Dördüncü sırada ise ABD merkezli yazılım devi Google tarafından sunulan YouTube Music bulunuyor.

MIDiA Research, yüzde 8 pazar payına sahip olan YouTube Music isimli hizmetin özellikle Z ve Y kuşağı arasında oldukça popüler olduğunu belirtti. YouTube Music’İ yüzde 6 pazar payı ile NetEase takip etti. Altıncı sırada ise yüzde 2 pazar payına sahip olan Dezeer konumlandı.

Dijital müzik hizmetleri emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Öyle ki, dijital müzik platformları 2021 yılının ikinci çeyreğinin sonunda dünya çapında 523,9 milyon aboneye ulaştı. Bu sayı, 2020 yılının aynı döneminde 414,4 milyondu. Yüzde 26,4 oranında bir artışın gerçekleştiğini görüyoruz.

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