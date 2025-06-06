Zirve Şaşırtmadı! Apple, En Popüler iOS Sürümlerini Açıkladı

Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarının en çok hangi işletim sistemi sürümlerini kullandığını açıkladı. Açıklanan verilere göre son çıkan iOS ve iPadOS versiyonları cihazların büyük çoğunluğunda yerini aldı. İşte en popüler iOS ve iPadOS sürümleri...

En Popüler iOS ve iPadOS Sürümleri (Haziran 2025)

Apple’ın 4 Haziran 2025’te paylaştığı güncel verilere göre son dört yıl içinde piyasaya çıkan iPhone modellerinin yüzde 88’i iOS 18 kullanıyor. Tüm iPhone modelleri arasında ise iOS 18’in kullanım oranı yüzde 82’ye ulaşmış durumda. iOS 17 ise sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 9 şeklinde.

iPad'ler için de veriler açıklandı. Son dört yıl içinde çıkan modellerde iPadOS 18 yüzde 82 kullanım oranına sahipken, bu oran tüm modellerde yüzde 81 seviyesinde. iPadOS 17 ise yine ikinci sırada.

Son dört yıl içinde piyasaya sürülen iPhone modellerinde en popüler iOS sürümleri;

iOS 18 - 88% iOS 17 - 8% Diğer - 4%

Tüm iPhone modellerinde en popüler iOS sürümleri;

iOS 18 - 82% iOS 17 - 9% Diğer - 9%

Son dört yıl içinde piyasaya sürülen iPad modellerinde en popüler iPadOS sürümleri;

iPadOS 18 - 81% iPadOS 17 - 12% Diğer - 7%

Tüm iPad modellerinde en popüler iPadOS sürümleri;

iPadOS 18 - 71% iPadOS 17 - 14% Diğer - 15%

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