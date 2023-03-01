En Popüler iPhone Rengi Hangisi?

Akıllı telefonlar işlevsel yönlerinin dışında bir stil ürünü olarak da öne çıkıyor. Günümüzde birçok kişi telefonunu yalnızca donanımsa özelliklerine göre değil, aynı zamanda tasarım detaylarına ve rengine göre seçiyor. Peki, dünyanın en çok satan telefonları arasında yer alan iPhone'larda en sevilen renk seçeneği hangisi?

CIRP araştırma şirketi tarafından yapılan bir analiz, en çok tercih edilen iPhone renklerini ortaya koydu. buna göre iPhone kullanıcıları arasında büyük bir çoğunluk siyah ve siyah muadili renkleri tercih ediyor. Ayrıca mor rengin de yeni nesille birlikte yükselişe geçtiği görülebiliyor.

Siyah ve Mor En Sevilen iPhone Renkleri

iPhone 14 Pro Max'ten iPhone 12'ye kadar tüm modellerin sıralandığı araştırmada özellikle iPhone 12'de %56'lık ezici bir oranla siyah tonlarının tercih edilmesi dikkat çekiyor. Öte yandan yıllar içerisinde iPhone renk paletindeki değişime bağlı olarak renk tercihlerinin çeşitlendiği görülebiliyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için renkler arasında neredeyse eşit bir dağılım görüyor olsak da iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max kullanıcıları, tercihini resmi tanıtım rengi de olan mor renkten yana kullanmış gibi görünüyor.

CIRP, mor rengin böylesine yaygın olmasını şaşkınlıkla karşılarken kullanıcıların zaman içerisinde kalıpların dışına çıkan renklerden uzaklaşma eğiliminde olduğunu belirtiyor.