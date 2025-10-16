Türkiye'de En Popüler Sosyal Medya Uygulamaları Açıklandı!

Son yıllarda sosyal medya öyle hızlı büyüdü ki dijital dünyanın merkezi haline geldi. Artık insanlar haberden eğlenceye alışverişten iletişime kadar her şeyi sosyal medya üzerinden yapıyor. Bu dönüşüm Türkiye’de de büyük bir yükseliş yarattı. Peki kullanıcıların en çok tercih ettiği platformlar hangileri? Eylül 2025 verilerine göre Türkiye'de en popüler sosyal medya uygulamaları belli oldu.

Türkiye'de En Popüler Sosyal Medya Platformları (Eylül 2025)

Teknoloji pazar araştırma şirketi Statcounter’ın Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısına göre yaptığı sıralamada X (eski adıyla Twitter), yüzde 63,3’lük kullanım oranıyla açık ara lider konumda. Özellikle ülke gündemini anlık takip etmek isteyen kullanıcıların ilk tercihi olmaya devam ediyor. Listenin ikinci sırasında ise yüzde 16,08 ile Facebook yer alıyor. Daha çok yüksek yaş grupları tarafından tercih edilse de platform hala güçlü bir kullanıcı kitlesine sahip ve popülerliğini koruyor.

Instagram ise yüzde 15,58 ise üçüncüyken, onu yüzde 3,76 ile YouTube, yüzde 0,76 ile Pinterest ve yüzde 0,35 ile LinkedIn takip ediyor. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Platform Kullanım Oranı X (Twitter) %63,3 Facebook %16,07 Instagram %15,58 YouTube %3,76 Pinterest %0,76 LinkedIn %0,35

Aslında birkaç yıl öncesine kadar YouTube, Türkiye’de çok daha güçlü bir konumdaydı. Ancak son dönemlerde kullanım oranının yaklaşık yüzde 4 seviyelerine gerilemesinin temel nedeni, X (Twitter) ve Instagram gibi rakiplerin kısa video formatına yönelmesi. Reels, Stories, Shorts ve X’in video akışı gibi özellikler kullanıcıların hızlı tüketilebilen içeriklere alışmasını sağladı.

Günümüzde insanlar uzun videoları baştan sona izlemek yerine 30 saniyelik veya 1 dakikalık içeriklerle eğlenmeyi tercih ediyor. Hatta kısa video kültürü o kadar yerleşti ki bazı kullanıcılar artık uzun video izlemekte zorlandıklarını diyecek duruma bile geldi. Önümüzdeki yıllarda ne olacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aktif olarak kullandığınız sosyal medya platformları neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.