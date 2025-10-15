Threads'in Yeni Özelliği X Kullanıcılarının Kafasını Karıştıracak!

Meta'nın popüler sosyal medya platformu Threads, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği nihayet kullanıma sundu. Artık kullanıcılar Threads'te arkadaşlarıyla tek tek mesajlaşmak yerine birden fazla kullanıcın bir arada olabileceği grup sohbetleri oluşturabilecek. Detaylar haberde.

Threads'in Grup Sohbeti Özelliği Nasıl Çalışacak?

Meta'nın yaptığı açıklamaya göre, kullanıcılar bir grup sohbeti başlatmak için yeni bir mesaj oluşturduktan sonra mesajı gönderecekleri kişilerle ortak bir sohbet alanı oluşturacaklar. Ayrıca kullanıcılar yalnızca takipleştiği kişileri gruba üye olarak ekleyebilecek. Bir gruptaki maksimum üye sayısı ise 50 kişiyle sınırlı olacak.

Kullanıcılar, Threads'teki grup sohbetleri için tıpkı Messenger'da olduğu gibi bir konu başlığı belirleyebilecek ve grup üyelerine özel takma adlar oluşturabilecek. Platformun yaptığı açıklamaya göre söz konusu özellik Birleşik Krallık ve Avustralya hariç diğer tüm bölgelerde kullanıma sunuldu. Söz konusu ülkeler için de çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.

Platforma gelecek yeni güncellemelerle birlikte grup sohbetleri için gelen kutusu yönetimini kolaylaştıran araçların yanı sıra kullanıcıları sohbete tek tek eklemek yerine bağlantıyla davet etmeye olanak tanıyan özelliklerin de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Threads'in bu hamlesiyle birlikte rakibi X'e (Twitter) karşı bir rekabet avantajı elde ettiği söylenebilir. Elon Musk'ın yönetimindeki platform her ne kadar uçtan uca şifreleme gibi mesajlaşma yenilikleri üzerinde çalışsa da şimdiye kadar grup sohbeti özelliğini kullanıcılarına sunmamıştı.

Peki siz Threads'in yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.