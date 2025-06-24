Rekabet Kızışıyor! En Popüler Yapay Zeka Araçları Açıklandı

Mayıs 2025 verilerine göre en popüler yapay zeka araçları açıklandı. Aylık 5.5 milyar ziyaretçisi olan platform, zirveye adını yazdırdı. İşte sıralama!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Son yıllarda teknoloji gelişiminin hız kazanmasıyla birlikte yapay zeka teknolojilerinde büyük bir sıçrama yaşandı. Şirketler art arda yeni yapay zeka araçlarını piyasaya sürerken, sektör adeta bir rekabet arenasına dönüştü. Peki en popüler yapay zeka araçları hangileri? İşte güncel sıralama!

En Popüler Yapay Zeka Araçları

AI Secret tarafından paylaşılan ve Mayıs 2025 verilerine dayanan rapora göre zirvede ChatGPT yer alıyor. OpenAI tarafından geliştirilen bu platform, her ay 5.5 milyar kez ziyaret ediliyor. Google Gemini ise 527.7 milyon ziyaretçiyle ikinci sıraya adını yazdırmış durumda.

Adobe ve Perplexity ise sırasıyla 323.3 milyon ve 126.8 milyon ziyaretçiyle üçüncü ve dördüncüyken listenin devamında Freepik, Claude, Google AI Studio ve Remove.bg'nin bulunduğunu da görüyoruz.

Mayıs 2025 verilerine göre en popüler yapay zeka araçları şu şekilde sıralandı;

Sıra Yapay Zeka Aracı Aylık Ziyaret
1 ChatGPT 5.5 milyar
2 Google Gemini 527.7 milyon
3 Adobe 323.3 milyon
4 Perplexity 126.8 milyon
5 Freepik 104.7 milyon
6 Claude 99.7 milyon
7 Google AI Studio 76 milyon
8 Remove.bg 67.4 milyon
9 Gamma 26.1 milyon
10 ElevenLabs 21.9 milyon
11 TurboScribe 15.3 milyon
12 Meta 13.6 milyon
13 Cursor 6.9 milyon
14 Knowt 6.4 milyon
15 Stitch 2.2 milyon

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok hangi yapay zeka aracını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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