Rekabet Kızışıyor! En Popüler Yapay Zeka Araçları Açıklandı
Mayıs 2025 verilerine göre en popüler yapay zeka araçları açıklandı. Aylık 5.5 milyar ziyaretçisi olan platform, zirveye adını yazdırdı. İşte sıralama!
Son yıllarda teknoloji gelişiminin hız kazanmasıyla birlikte yapay zeka teknolojilerinde büyük bir sıçrama yaşandı. Şirketler art arda yeni yapay zeka araçlarını piyasaya sürerken, sektör adeta bir rekabet arenasına dönüştü. Peki en popüler yapay zeka araçları hangileri? İşte güncel sıralama!
En Popüler Yapay Zeka Araçları
AI Secret tarafından paylaşılan ve Mayıs 2025 verilerine dayanan rapora göre zirvede ChatGPT yer alıyor. OpenAI tarafından geliştirilen bu platform, her ay 5.5 milyar kez ziyaret ediliyor. Google Gemini ise 527.7 milyon ziyaretçiyle ikinci sıraya adını yazdırmış durumda.
Adobe ve Perplexity ise sırasıyla 323.3 milyon ve 126.8 milyon ziyaretçiyle üçüncü ve dördüncüyken listenin devamında Freepik, Claude, Google AI Studio ve Remove.bg'nin bulunduğunu da görüyoruz.
Mayıs 2025 verilerine göre en popüler yapay zeka araçları şu şekilde sıralandı;
|Sıra
|Yapay Zeka Aracı
|Aylık Ziyaret
|1
|ChatGPT
|5.5 milyar
|2
|Google Gemini
|527.7 milyon
|3
|Adobe
|323.3 milyon
|4
|Perplexity
|126.8 milyon
|5
|Freepik
|104.7 milyon
|6
|Claude
|99.7 milyon
|7
|Google AI Studio
|76 milyon
|8
|Remove.bg
|67.4 milyon
|9
|Gamma
|26.1 milyon
|10
|ElevenLabs
|21.9 milyon
|11
|TurboScribe
|15.3 milyon
|12
|Meta
|13.6 milyon
|13
|Cursor
|6.9 milyon
|14
|Knowt
|6.4 milyon
|15
|Stitch
|2.2 milyon
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok hangi yapay zeka aracını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.