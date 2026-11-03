En Sevilen Android Telefonlar: Zirvede Sürpriz Bir Model Var!

AnTuTu yeni bir rapor pylaştı. Bu rapor ile birlikte en sevilen Android telefonlar belli oldu. Nubia'nın 16 GB RAM'li güçlü telefonu zirvede konumlandı. Xiaomi'nin yüksek batarya kapasitesine ve yüksek şarj hızına sahip telefonu ise ikinci sırada yer aldı. Listede ayrıca OPPO, OnePlus, Xiaomi ve Realme'nin telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Sevilen Android Telefonlar Hangileri?

Nubia NaviX Ultra: %99,99 Xiaomi 17 Max: %98,13 Xiaomi 17 Ultra: %97,41 OPPO K15 Pro+: %96,94 Nubia Z80 Ultra: %96,33 OPPO Find X9 Ultra: %95,9 OnePlus Ace 7 Pro: %95,83 Redmi K90 Ultra: %95,06 Nubia Z70S Ultra: %95 Realme GT8 Pro: %94,34

AnTuTu tarafından paylaşılan rapora göre en sevilen Android telefonu Nubia NaviX Ultra oldu. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip NaviX Ultra, OLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunuyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olan cihazda 7.100 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Cihaz ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

İkinci sırada yüzde 98,13 kullanıcı memnuniyeti oranı ile Xiaomi 17 Max konumlandı. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık sunuyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan Xiaomi 17 Max'te 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyen cihaz 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Üçüncü sırada ise yüzde 97,41 kullanıcı memnuniyeti oranı ile Xiaomi 17 Ultra konumlandı.

En Sevilen Android Telefonlar Neye Göre Belirlendi?

Kullanıcılar, AnTuTu Benchmark uygulamasında telefonları hakkında öznel değerlendirmelerde bulunuyor. Bu liste hazırlanırken de kullanıcıların söz konusu değerlendirmeleri dikkate alınıyor. Yani listenin AnTuTu testinde elde edilen puanlarla herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Bu nednele orta segment bir telefon bile listeye girebiliyor.