Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar Belli Oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni bir rapor paylaştı. Böylece Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Togg'un iki otomobili, ilk üçe girerek önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca KG Mobility, Volvo, Hyundai ve Mercedes-Benz dahil olmak üzere pek çok markanın otomobilleri de bulunuyor.

Türkiye'de Ekim 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 4.059 adet Togg T10F: 2.702 adet KG Mobility Torres: 1.705 adet Hyundai Ioniq 3: 1.077 adet Citroen C3: 430 adet Mercedes-Benz GLC: 395 adet Volvo EX40: 392 adet Volvo EX30: 346 adet BMW X3: 273 adet Mercedes-Benz GLB: 252 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 4 bin 59 satış adedi ile ilk sırada konumlandı. Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobilin pazar payı yüzde 28,23 oldu. Togg T10F ise 2 bin 702 satış adedi ile ikinci sırada yer alıyor. Bu arabanın pazar payı ise yüzde 18,79 seviyesinde.

Üçüncü sırada KG Mobility Torres bulunuyor. Bu otomobil, geçtiğimiz ay 1.705 adet satıldı. Bu otomobilin pazar payı yüzde 11,86 oldu. Dördüncü sırada 1.077 satış adedi ile Hyundai Ioniq 3, beşinci sırada ise 400 satış adedi ile Citroen C3 konumlandı. Hyundai Ioniq 3'ün pazar payı yüzde 7,49, Citroen C3'ün pazar payı ise yüzde 2,99 seviyesinde.

Mercedes-Benz GLC listenin altıncı sırasında yer aldı. Ekim ayında 395 satış adedine ulaşan bu otomobilin pazar payı yüzde 2,75 oldu. Yedinci sırada 392 satış adedi ile Volvo EX40 konumlandı. Bu arabanın pazar payı yüzde 2,73'e ulaştı. Bu otomobili 346 satış adedi ile Volvo EX30 ve 273 satış adedi ile BMW X3 takip etti.

En Çok Elektrikli Araba Satan Markalar Hangileri? (Ocak-Ekim 2026)

Togg T10X: 26.079 adet Togg T10F: 18.108 adet KG Mobility Torres: 12.159 adet MINI Countryman: 8.203 adet Tesla Model Y: 6.118 adet Volvo EX30: 5.912 adet Opel Frontera: 4.858 adet Citroen C3: 3.400 adet Volvo EX40: 2.992 adet BMW X1: 2.730 adet

Paylaşılan rapora göre Togg T10X, Ocak-Ekim 2026 tarihleri arasında 26 bin 79'a ulaşarak zirvede yer aldı. Elektrikli otomobilin pazar payı bu dönemde yüzde 19,30 oldu. İkinci sırada Togg T10F konumlandı. Ocak-Ekim 2026'da 18 bin 108 satış adedine ulaşan arabanın pazar payı yüzde 13,40 seviyesinde.

Listenin üçüncü sırasında yer alan KG Mobility Torres, 2026 yılının ilk 10 ayında 12 bin 159 adet satıldı. Bu otomobili 8 bin 203 satış adedi ile MINI Countryman takip etti. Beşinci sırada 6 bin 118 satış adedi ile Tesla Model Y, 5 bin 912 satış adedi ile Volvo EX30 yer aldı. Listede ayrıca Opel Frontera ve Citroen C3 dahil olmak üzere pek çok otomobil bulunuyor.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda Togg'un T10X ve T10F'nin çok sevildiğini söyleyebilirim. Togg T10X, Eylül 2026 tarihinde 4 bin 237 satış adedi ile zirvede konumlanmıştı. Otomobil Ekim ayında da listenin ilk sırasında yer aldı. T10X, geçtiğimiz ay 4 bin 59 adet satıldı. Eylül ayında 2 bin 455 satış adedi ile ikinci sırada konumlanan T10F, Ekim ayında da bu başarısını devam ettirerek ikinci sırada yer aldı. T10F, geçtiğimiz ay 2 bin 702 satış adedine ulaştı.