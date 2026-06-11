Türkiye'de Satılan En Ucuz Otomatik Vites Arabalar!

Piyasa koşulları ve savaşlarla birlikte sıfır otomobil fiyatları oldukça yükselmiş durumda. Hâl böyleyken birçoğumuz bu pahalı piyasada en uygun modelleri arıyoruz. Türkiye genelinde trafiğin de artması ile tercihimiz ise artık otomatik vitesli araçlardan yana oluyor. Biz de bu yüzden şu anda Türkiye piyasasında satışta olan en ucuz otomatik vitesli arabalarıbir araya getirdik.

En Ucuz Otomatik Vitesli Sıfır Arabalar Hangileri?

Kia Picanto (1.0L 67PS AMT Cool) - 1 milyon 335 bin TL Hyundai i20 (1.0 T-GDI 90 PS 7-DCT Jump) - 1 milyon 639 bin TL Fiat Grande Panda (1.2 MHEV 110 HP EDCT) - 1 milyon 669 bin TL Dacia Sandero Stepway (Eco-G 120 auto expression) - 1 milyon 681 bin TL Dacia Logan (Eco-G 120 auto expression) - 1 milyon 699 bin TL Fiat Egea Sedan (1.6 Multijet 130 HP DCT Easy) - 1 milyon 749 bin TL Fiat Egea Cross (1.6 Multijet 130 HP DCT Easy) - 1 milyon 749 bin TL Hyundai Bayon (1.0 T-GDI 90 PS 7-DCT Jump) - 1 milyon 750 bin TL Renault Clio (1.0 TCe X-Tronic 90 hp evolution) - 1 milyon 750 bin TL Skoda Fabia (1.0 TSI 115 PS DSG Premium) - 1 milyon 764 bin 800 TL

Bu listenin 11 Haziran 2026 tarihinde hazırlandığını hatırlatalım. Oldukça değişken olan Türkiye piyasasında fiyatlar önümüzdeki günlerde farklılık gösterebilir. Bugün itibarıyla en ucuz otomatik vitesli araçlar ise bu şekilde sıralanıyor.

Kia Picanto 1.0L 67PS AMT Özellikleri Neler?

Kia Picanto, ülkemizdeki nadir A segmenti otomobillerden biri. Kia'nın küçük sınıftaki temsilcisi fiyatı ile listemizde açık ara farkla lider. 1.0 litrelik atmosferik motoruyla performans konusunda iddialı olmayan Picanto tam bir şehir içi otomobili. Kia Picanto, hem küçük boyutları hem de tam otomatik vitesi ile çok iyi bir seçenek.

Motor hacmi: 998 cm³

Silindir sayısı: 3

Güç: 68 beygir

Tork: 96 Nm

Şanzıman: 5 ileri tam otomatik

0-100 km/s hızlanma: 17.2 saniye

Maksimum hız: 160 km/s

Yakıt tüketimi: 5.7L/100km

Boyutlar: 3.605 mm uzunluk / 1.595 mm genişlik / 1.485 mm yükseklik

Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Özellikleri Neler?

Kia Picanto'nun ağabeyi olarak sayabileceğimiz Hyundai i20 listemizin ikinci sırasında. Picanto'da kullanılan motorun turbo beslemeli versiyonu ile satılan Hyundai i20 dolayısıyla çok daha iyi bir performansa sahip. 7 ileri DCT ile sunulan araç otomatik araç satın almak isteyen ama biraz performans beklentisi olan kullanıcılar için ilk seçenekler arasında.

Motor hacmi: 998 cm³

Silindir sayısı: 3

Güç: 90 beygir

Tork: 172 Nm

Şanzıman: 7 ileri DCT

0-100 km/s hızlanma: 12.8 saniye

Maksimum hız: 179 km/s

Yakıt tüketimi: 6.3L/100km

Boyutlar: 4.065 mm uzunluk / 1.775 mm genişlik / 1.450 mm yükseklik

Fiat Grande Panda 1.2 MHEV Özellikleri Neler?

Fiat Panda uzun yıllar boyunca özellikle Avrupa'da uygun fiyatının yanı sıra dayanıklılığı ve sorunsuzluğu ile öne çıktı. Yeni neslinde retro tasarımı ile geçmişse göndermede bulunan Pande, bakalım aynı başarıyı yakalayabilecek mi? 1.2 litrelik hafif hibrit bir motora ev sahipliği yapan araç, Stellantis'in yeni nesil eDCS6 olarak isimlendirilen şanzımanını kullanıyor.

Motor hacmi: 1.199 cm³

Silindir sayısı: 3

Güç: 110 beygir

Tork: 205 Nm

Şanzıman: 6 ileri eDCT

0-100 km/s hızlanma: 11.2 saniye

Maksimum hız: 160 km/s

Yakıt tüketimi: 5.0-5.1/100km

Boyutlar: 3.999 mm uzunluk / 1.763 mm genişlik / 1.585 mm yükseklik

Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 Özellikleri Neler?

Dacia Sandero Stepway, fabrikasyon LPG'li hâliyle Logan ile birlikte rakiplerinden ayrılıyor. LPG'ye uyumlu yapısı ile dikkat çeken 1.2 litrelik motora sahip olan Sandero Stepway, tüplü kullanımda daha iyi performans verileri vadediyor. Özellikle Egea ailesinin ülkemizi terk etmesi ile ibreler LPG destekli Dacia modellerine kayabilir.

Motor hacmi: 1.199 cm³

Silindir sayısı: 3

Güç: 120 beygir

Tork: 197 Nm

Şanzıman: 6 ileri çift kavrama

0-100 km/s hızlanma: 10 saniye

Maksimum hız: 180 km/s

Yakıt tüketimi: 5.6-5.9L/100km (Benzin) - 7.0-7.3L /100 km (LPG)

Boyutlar: 4.102 mm uzunluk / 1.853 mm genişlik / 1.586 mm yükseklik

Dacia Logan Eco-G 120 Özellikleri Neler?

Uzun süren Renault Symbol ve Taliant macerasından sonra, Logan sonunda Dacia logosu ile ülkemizde satışa sunulmaya başlandı. Sandero Stepway'de olduğu gibi fabrikasyon LPG'li olarak satılan Logan kendisini kanıtlaması durumunda büyük ilgi görebilir. Egea'nın bu yıl içerisinde satışının sonlanması Dacia Logan'a fırsat doğuracaktır.

Motor hacmi: 1.199 cm³

Silindir sayısı: 3

Güç: 120 beygir

Tork: 197 Nm

Şanzıman: 6 ileri çift kavrama

0-100 km/s hızlanma: 9.9 saniye

Maksimum hız: 180 km/s

Yakıt tüketimi: 5.4-5.6L/100km (Benzin) - 6.7-7.0L /100 km (LPG)

Boyutlar: 4.420 mm uzunluk / 1.853 mm genişlik / 1.500 mm yükseklik

Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet DCT Özellikleri Neler?

Yıllar geçmesine rağmen Fiat Egea Sedan, 1.6 litrelik Multijet motoru ve DCT şanzımanı ile hâlâ en mantıklı seçeneklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Genel anlamda sorunsuz yapısı ile Fiat Egea, ülkemiz otomotiv tarihi açısından en önemli otomobillerden biri oldu. Bakalım Fiat, Egea'nın eksiğini nasıl dolduracak?

Motor hacmi: 1.598 cm³

Silindir sayısı: 4

Güç: 130 beygir

Tork: 320 Nm

Şanzıman: 6 ileri tam DCT

0-100 km/s hızlanma: 9.8 saniye

Maksimum hız: 209 km/s

Yakıt tüketimi: 4.5-4.7L/100km

Boyutlar: 4.532 mm uzunluk / 1.792 mm genişlik / 1.497 mm yükseklik

Fiat Egea Cross 1.6 Multijet DCT Özellikleri Neler?

Fiat Egea Cross da tıpkı sedan kardeşi gibi uygun fiyatlı yapısı ve genel olarak sorunsuzluğu ile SUV segmentinde önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. 130 beygirlik Multijet motoru ile önemli bir perfomans ve düşük yakıt tüketimi sunan Egea Cross, bu anlamda sınıfındaki tek seçenek olarak da öne çıkıyor.

Motor hacmi: 1.598 cm³

Silindir sayısı: 4

Güç: 130 beygir

Tork: 320 Nm

Şanzıman: 6 ileri tam DCT

0-100 km/s hızlanma: 10.2 saniye

Maksimum hız: 200 km/s

Yakıt tüketimi: 4.6L/100km

Boyutlar: 4.386 mm uzunluk / 1.818 mm genişlik / 1.556 mm yükseklik

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI DCT Özellikleri Neler?

Yerden yüksek yapısı ve farklı tasarım çizgisi ile Hyundai i20'den ayrılan Bayon, aktarma organlarını ise hatchback kardeşinden alıyor. 1.0 litrelik turbo beslemeli motorundan 90 beygir güç ve 172 Nm tork elde edebilen model, SUV almak isteyen kullanıcılar için iyi bir başlangıç seviyesi olabilir.

Motor hacmi: 998 cm³

Silindir sayısı: 3

Güç: 90 beygir

Tork: 172 Nm

Şanzıman: 7 ileri DCT

0-100 km/s hızlanma: 13.3 saniye

Maksimum hız: 172 km/s

Yakıt tüketimi: 6.2L/100km

Boyutlar: 4.180 mm uzunluk / 1.775 mm genişlik / 1.500 mm yükseklik

Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic Özellikleri Neler?

Altıncı neslinin satışlarının başlamış olmasına rağmen Renault Clio, beşinci nesliyle de hâlâ sıfır kilometre olarak satılmaya devam ediyor. Renault Clio V özellikle sahip olduğu CVT tip şanzımanı ile çoğu rakibinden ayrışıyor. Artık eskimeye başlayan yüzü ise Clio'nun bu konudaki dezavantajlarından bir tanesi.

Motor hacmi: 999 cm³

Silindir sayısı: 3

Güç: 90 beygir

Tork: 142 Nm

Şanzıman: CVT

0-100 km/s hızlanma: 12.4 saniye

Maksimum hız: 180 km/s

Yakıt tüketimi: 6.0L/100km

Boyutlar: 4.053 mm uzunluk / 1.798 mm genişlik / 1.439 mm yükseklik

Skoda Fabia 1.0 TSI DSG Özellikleri Neler?

Volkswagen Grubu'nun bu listedeki tek temsilcisi ile Skoda Fabia oluyor. Skoda Fabia, sahip olduğu 115 beygirlik turbo beslemeli motoru ile fena olmayan bir performansa ve verimliliğe sahip. Tasarımıyla da beğeni toplayan Fabia'yı B segmentinde bu fiyatta en iyi konforu sunan otomobiller arasında sayabiliriz.

Motor hacmi: 999 cm³

Silindir sayısı: 3

Güç: 115 beygir

Tork: 200 Nm

Şanzıman: 7 ileri DSG

0-100 km/s hızlanma: 9.7 saniye

Maksimum hız: 202 km/s

Yakıt tüketimi: 5.2L/100km

Boyutlar: 4.108 mm uzunluk / 1.780 mm genişlik / 1.459 mm yükseklik

Editörün Yorumu

Otomobil fiyatları her geçen gün yükselirken artık 2 milyon liralara yaklaşmış durumdayız. Özellikle otomatik vitesli araçlar söz konusu olduğunda 2 milyonun altında artık sınırlı sayıda araç bulunuyor. Egea modeline de veda edince muhtemelen uygun fiyatlı C segmenti otomobil bulamayacağız.

Listeye göz attığımızda ise Kia Picanto nispeten uygun fiyatını da göz önüne aldığımızda özellikle şehir içi kullanım için uygun bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Dacia Sandero ve Logan ise LPG'li motorları ile listede dikkat çekiyor. Fiat Egea ve Egea Cross da dizel otomatik kombinasyonunun son örnekleri gibi görünüyor. Biraz daha yüksek kalite isteyenler için ise Skoda Fabia öne çıkıyor.