Amerika'nın En Zengin 400 İnsanı Belli Oldu!

Dünyanın en ünlü iş odaklı dergilerinden Forbes kısa zaman önce bu yılın en çok kazanan içerik üreticileri listesini yayımlamıştı. Ardından bugün yeni bir liste daha yayımlandı.

Forbes en zengin 400 ABD'li iş insanını açıkladı. Forbes'in açıkladığı listede 2 tane de Türk var. Bu isimler, Eren Özmen ile eşi Fatih Özmen.

Uçak ve uzay teknolojileri üzerine çalışan Sierra Nevada Corporation isimli şirketin sahibi olan iş insanları, en zengin ABD'liler arasında yer almayı başardılar.

O İsimler ve Kazançları

Listenin en başında 251 milyar dolarlık servetiyle, son dönem gündemden düşmeyen Elon Musk yer alıyor. Bu ünlü ismi Jeff Bezos, Larry Ellison ve Warren Buffett takip ediyor.

İşte en zengin ilk 10 ABD'li:

Elon Musk - 251 Milyar Dolar

251 Milyar Dolar Jeff Bezos - 161 Milyar Dolar

161 Milyar Dolar Larry Ellison - 158 Milyar Dolar

158 Milyar Dolar Warren Buffett - 121 Milyar Dolar

121 Milyar Dolar Larry Page - 114 Milyar Dolar

114 Milyar Dolar Bill Gates - 111 Milyar Dolar

111 Milyar Dolar Sergey Brin - 110 Milyar Dolar

110 Milyar Dolar Mark Zuckerberg - 106 Milyar Dolar

106 Milyar Dolar Steve Ballmer - 101 Milyar Dolar

101 Milyar Dolar Michael Bloomberg - 96.3 Milyar Dolar

96.3 Milyar Dolar (338) Eren Özmen - 3.4 Milyar Dolar

3.4 Milyar Dolar (345) Fatih Özmen - 3.3 Milyar Dolar

Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.