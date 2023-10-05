Amerika'nın En Zengin 400 İnsanı Belli Oldu!
Forbes tarafından 'ABD'nin En Zenginleri' listesi yayımlandı. Listede dikkat çeken Türk isimlerde bulunuyor. İşte listenin zirvesi ve tüm detaylar!
Dünyanın en ünlü iş odaklı dergilerinden Forbes kısa zaman önce bu yılın en çok kazanan içerik üreticileri listesini yayımlamıştı. Ardından bugün yeni bir liste daha yayımlandı.
Forbes en zengin 400 ABD'li iş insanını açıkladı. Forbes'in açıkladığı listede 2 tane de Türk var. Bu isimler, Eren Özmen ile eşi Fatih Özmen.
Uçak ve uzay teknolojileri üzerine çalışan Sierra Nevada Corporation isimli şirketin sahibi olan iş insanları, en zengin ABD'liler arasında yer almayı başardılar.
O İsimler ve Kazançları
Listenin en başında 251 milyar dolarlık servetiyle, son dönem gündemden düşmeyen Elon Musk yer alıyor. Bu ünlü ismi Jeff Bezos, Larry Ellison ve Warren Buffett takip ediyor.
İşte en zengin ilk 10 ABD'li:
- Elon Musk - 251 Milyar Dolar
- Jeff Bezos - 161 Milyar Dolar
- Larry Ellison - 158 Milyar Dolar
- Warren Buffett - 121 Milyar Dolar
- Larry Page - 114 Milyar Dolar
- Bill Gates - 111 Milyar Dolar
- Sergey Brin - 110 Milyar Dolar
- Mark Zuckerberg - 106 Milyar Dolar
- Steve Ballmer - 101 Milyar Dolar
- Michael Bloomberg - 96.3 Milyar Dolar
- (338) Eren Özmen - 3.4 Milyar Dolar
- (345) Fatih Özmen - 3.3 Milyar Dolar
Jeff Bezos Kimdir? Jeff Bezos Serveti Ne Kadar?
Jeff Bezos kimdir sorusunu soran kişilerin çoğu, Jeff Bezos serveti ne kadar sorusunun da yanıtını merak ediyor. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan ve hemen hemen herkes tarafından tanınan Bezos’a ilişkin merak edilen soruları cevaplayacağız.
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