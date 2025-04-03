Mart Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! (TÜİK ve ENAG)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına dair enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre % oranında, ENAG verilerine göre ise %75,20 oranında arttı.

TÜİK'e Göre Mart Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda ise yüzde 38,10 şeklinde hesaplandı. Şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,27 yıllık bazda ise yüzde 39,05 şeklinde hesaplanmıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2025



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,10 arttı, aylık %2,46 arttı



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ENAG'a Göre Mart Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı ENAG da aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %3,91 oranında artarken yıllık bazda enflasyon %75,20 olarak açıklandı.

ENAG verilerine göre en yüksek enflasyon artışı mart ayında yüzde 6,55 oran ile "gıda ve alkolsüz içecekler" kategorisinde gerçekleşti. Bu kategoriyi yüzde 5,62 oran ile "lokanta ve oteller", yüzde 5,03 oran ile "çeşitli mal ve hizmetler" takip etti.