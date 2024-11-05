Yeni ÖTV'siz Engelli Araç Alım Limiti Belli Oldu! İşte ÖTV Muafiyetli Otomobiller
Engelli bireyler için ÖTV'siz araç limitinin yeni yılda ne kadar olacağı belli oldu. İşte detaylar!
Türkiye'deki otomobil fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Dolar kuru ve yüksek vergi oranlarından kaynaklanan bu durum özellikle de ihtiyaç sahiplerinin işini oldukça zorlaştırıyor. Neyse ki engelliler bireyler için ÖTV'siz araç almak mümkün. Şimdi ise engelli bireyler için ÖTV'siz araç limitinin yeni yılda ne kadar olacağı belli oldu. İşte detaylar!
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2025 ÖTV'siz Engelli Araç Alım Limiti Ne Kadar?
Her ne kadar ülkemizde engelliler için ÖTV'siz araç almak uzun zamandır mümkün olsa da son birkaç yıldır şartlar oldukça zorlu. Çünkü engelliler ÖTV'siz alırken her yıl sonunda Yeniden Değerleme Oranı ile belirlenen bir limit içerisinde hareket ediyor. Dolar ve vergi kaynaklı hareketlenmeler fazla olduğunda ise bu limitlere uyan araç sayısı giderek azalıyor.
Bu nedenle engelli bireyler için ÖTV'siz araç almak için en doğru zaman olarak yeni yılın ilk ayları gösteriliyor. Şimdi ise 2025 Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanacak yeni üst limit belli oldu.
Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 290 bin 293 TL'ye yükselecek. Bu sayede yüzde 90 üzeri engeli bulunan vatandaşlar, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı binek otomobiller ile 2800 cc ve altı hafif ticari araçları ÖTV'siz alabilecek.
Belirtmekte yarar var ki söz konusu araçlar sadece engelli bireyler için alınabiliyor ve uzun süre satılamıyor. Ayrıca belirli bir süre dolana kadar da yeniden araç alınamıyor. Eğer engeli bulunan kişi 18 yaşının altındaysa bu hak otomatik olarak ailesine geçiyor.
ÖTV Muafiyetli Otomobiller
- Citroen Ami - 441.000 TL
- Togg T10X V2 RWD - 1.823.000 TL
- Dacia Sandero Stepway - 1.099.000 TL
- Dacia Jogger - 1.305.000 TL
- Hyundai i10 - 920.000 TL
- Hyundai i20 - 979.000 TL
- Hyundai Elentra - 1.634.000 TL
- Hyundai i20 N - 1.767.000 TL
- Hyundai Yeni Bayon - 1.079.000 TL
- Hyundai Kona - 1.845.000 TL
- Hyundai Yeni Tucson - 1.696.076 TL
- Hyundai Kona Elektrik - 1.554.950 TL
- Hyundai Yeni Ioniq 5 - 1.895.000 TL
- Hyundai Ioniq 6 - 1.765.000 TL
- Citroen C3 - 1.018.000 TL
- Citroen C3 Aircross SUV - 1.320.000 TL
- Citroen C4 - 1.427.000 TL
- Citroen Elektrikli e-C4 - 1.375.000 TL
- Citroen C4 X - 1.499.000 TL
- Citroen e-C4 X - 1.375.000 TL
- Citroen C5 Aircross SUV - 1.870.000 TL
- Toyota Corolla - 1.390.000 TL
- Toyota Corolla Hybrid - 1.825.500 TL
- Toyota Corolla Cross Hybrid - 1.888.500 TL
- Toyota C-HR Hybrid - 1.590.000 TL
- Toyota Corolla Hatchback Hybrid - 1.590.500 TL
- Toyota Yaris Cross Hybrid - 1.590.500 TL
- Toyota Yaris Hybrid - 1.424.500 TL
- Toyota Hilux - 1.840.000 TL
- Toyota Proace City - 1.150.000 TL
- Opel Corsa - 1.075.900 TL
- Opel Corsa Elektrik - 1.395.900 TL
- Opel Astra - 1.459.900 TL
- Opel Astra Elektrik - 1.767.900 TL
- Opel Mokka - 1.449.900 TL
- Opel Mokka Elektrik - 1.600.900 TL
- Opel Crossland - 1.399.900 TL
- Opel Grandland - 1.749.900 TL
- Yeni Nissan Juke - 1.749.900 TL
- Peugeot Yeni 208 - 1.324.500 TL
- Peugeot e-208 - 1.461.000 TL
- Peugeot 308 - 1.617.500 TL
- Peugeot E-308 - 1.835.000 TL
- Peugeot 2008 - 1.634.000 TL
- Peugeot e-2008 - 1.684.000 TL
- Peugeot 408 - 1.757.000 TL
- Honda HR-V e - 1.800.000 TL
- Honda Jazz e - 1.410.000 TL
- Honda Civic - 1.895.000 TL
- Honda City - 1.332.000 TL
- Skoda Fabia - 1.360.400 TL
- Skoda Scala - 1.560.400 TL
- Skoda Yeni Octavia - 1.800.400 TL
- Skoda Kamiq - 1.660.400 TL
- Skoda Karoq - 2.080.400 TL
- Volkswagen Polo - 1.202.000 TL
- Volkswagen T-Cross - 1.617.000 TL
- Volkswagen Taigo - 1.538.000 TL
- Volkswagen Yeni Golf - 1.542.000 TL
- Volkswagen T-Roc - 1.879.000 TL
- Yeni Renault Clio - 1.189.900 TL
- Renault Taliant - 1.090.000 TL
- Yeni Renault Captur - 1.595.000 TL
- Yeni Renault Duster - 1.345.000 TL
- Renault Megane E-Tech - 1.641.000 TL
- Renault Megane Sedan - 1.546.900 TL
- Renault Austral - 1.792.900 TL
- Kangoo E-Tech - 1.682.000 TL
- SEAT Ibiza - 1.310.000 TL
- SEAT Arona - 1.420.000 TL
- SEAT Ateca - 1.750.000 TL
- Yeni Kia Picanto - 1.030.500 TL
- Kia Stonic - 1.270.500 TL
- Kia EV3 - 1.490.500 TL
- Kia Cerato - 1.385.000 TL
- Kia Ceed HB - 1.450.500 TL
- Kia Ceed SW - 1.730.500 TL
- Kia XCeed - 1.500.500 TL
- Kia Niro EV - 1.720.500 TL
- Kia Sportage - 1.910.500 TL
- Fiat Egea - 1.004.900 TL
- Fiat Topolino - 469.900 TL
- Fiat 600e - 1.409.900 TL
- Fiat Panda - 865.900 TL
- Fiat 500 - 1.032.900 TL
- Fiat 500e - 1.485.900 TL
- Fiat 500X - 1.527.900 TL
- BYD Atto 3 - 1.790.000 TL
- Model Y Arkadan Çekiş - 1.866.203 TL