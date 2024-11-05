Yeni ÖTV'siz Engelli Araç Alım Limiti Belli Oldu! İşte ÖTV Muafiyetli Otomobiller

Türkiye'deki otomobil fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Dolar kuru ve yüksek vergi oranlarından kaynaklanan bu durum özellikle de ihtiyaç sahiplerinin işini oldukça zorlaştırıyor. Neyse ki engelliler bireyler için ÖTV'siz araç almak mümkün. Şimdi ise engelli bireyler için ÖTV'siz araç limitinin yeni yılda ne kadar olacağı belli oldu. İşte detaylar!

2025 ÖTV'siz Engelli Araç Alım Limiti Ne Kadar?

Her ne kadar ülkemizde engelliler için ÖTV'siz araç almak uzun zamandır mümkün olsa da son birkaç yıldır şartlar oldukça zorlu. Çünkü engelliler ÖTV'siz alırken her yıl sonunda Yeniden Değerleme Oranı ile belirlenen bir limit içerisinde hareket ediyor. Dolar ve vergi kaynaklı hareketlenmeler fazla olduğunda ise bu limitlere uyan araç sayısı giderek azalıyor.

Bu nedenle engelli bireyler için ÖTV'siz araç almak için en doğru zaman olarak yeni yılın ilk ayları gösteriliyor. Şimdi ise 2025 Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanacak yeni üst limit belli oldu.

Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 290 bin 293 TL'ye yükselecek. Bu sayede yüzde 90 üzeri engeli bulunan vatandaşlar, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı binek otomobiller ile 2800 cc ve altı hafif ticari araçları ÖTV'siz alabilecek.

Belirtmekte yarar var ki söz konusu araçlar sadece engelli bireyler için alınabiliyor ve uzun süre satılamıyor. Ayrıca belirli bir süre dolana kadar da yeniden araç alınamıyor. Eğer engeli bulunan kişi 18 yaşının altındaysa bu hak otomatik olarak ailesine geçiyor.

ÖTV Muafiyetli Otomobiller